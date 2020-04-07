قال لهم “أيها الناس”.. وزير الصحة الأردني يوجه رسالة مؤثرة إلى الشعب استعان فيها بـ”عمرو بن العاص”

نشر وزير الصحة الأردني، سعد جابر، رسالة مؤثرة للأردنيين بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، طالبهم فيها الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وقال جابر، في تغريدة له رصدتها “وطن”: “أيها الناس إن هذا المرض كالنار المشتعلة وأنتم وقودها فتفرقوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ وحدها” هذه المقولة قالها عمرو بن العاص قبل 1400 عام واستطاعوا بها التغلب على الطاعون ولا تزال صالحة حتى اليوم لذا يجب أن نبقى في المنازل وإذا خرجتم تباعدوا”.

"أيها الناس إن هذا المرض كالنار المشتعلة وأنتم وقودها فتفرقوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ وحدها” هذه المقولة قالها عمرو بن العاص قبل 1400 عام واستطاعو بها التغلب على الطاعون ولا تزال صالحة حتى اليوم لذا يجب أن نبقى في المنازل و إذا خرجتم تباعدوا.

وزير الصحة

الدكتور سعد جابر — د. سعد جابر Dr. Saad Jaber (@DrSaadJaber) April 6, 2020

هذا وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع رسالة الوزير جابر، معتبرين أنه الرجل الأنسب لقيادة هذه المرحلة طبياً في مواجهة فيروس كورونا.

ربما كانت هذه النظرات الثاقبة هي التي أوصلت الطبيب سعد جابر من الخدمة العسكرية الى منصب وزير الصحة

ونظرة سيدنا ما خابت.. 👌❤️



الرجل المناسب في المكان المناسب، 👍#رجل_المرحله #احنا_قدها #خليك_في_البيت pic.twitter.com/1ARObJqs7K — AlRawan (@RawanAlT1989) April 6, 2020

الجنراك الابيض معالي الدكتور سعد جابر يستحق قمة الاحترام والتقدير pic.twitter.com/9irFvAowSv — حسن حراحشة (@5VkG8KIlRIvuJ42) April 6, 2020

على أمانة الله وأمانة المسؤلية رجل بالف رجل صاحب خلق ويدخل على القلب مباشره — حسن حراحشة (@5VkG8KIlRIvuJ42) April 6, 2020

شكر وتقدير

العمل ليس مجرد تشريفٍ ولا هو منصبٌ للمفاخرة، بل هو تكليفٌ وأمانة، وأنتم قد أثبتم بالوجه الشرعي أنكم بقدر المسؤولية والأمانة، وأنكم خير من تولى المناصب، فشكراً لكم على جهودكم الرائعة، وعلى عملكم وتعاونكم لأجل رفعة هذا الوطن كل الاحترام والتقدير لكم مع تحياتي pic.twitter.com/b3gesJmasw — الشريفه هناء بني هاشم @QKYJKkvmgczfisw (@QKYJKkvmgczfisw) April 6, 2020

حبيت مرض الكورونا لانو عرفنا عليك 🌹 — سهر الليالي (@gASV6unFZ1OHGJL) April 6, 2020

بارك الله فيك دكتور ووفقك الله لكل خير .. اذا احب الله عبدا حبب خلقه فيه ونحن نحبك في الله وكلامك أوامر باشا — Hussam H Haimour (@HussamHaimour) April 6, 2020

وبرز نجم الجابر نظراً لجهوده المتواصلة في مكافحة فيروس كورونا وعمله الدؤوب مع الطواقم الطبية والإعلامية، الأمر الذي دفع الأردنيين للتعبير عن محبته له في أكثر من موضع.

وفي آخر إحصائية، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى 349، بما فيهم المتعافين.

واتخذت الأردن عدداً من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أبرزها حظر التجول وإغلاق عدد من البلدات، إضافة إلى منع تنقل المواطنين الأمر الذي ساهم بتقليل عدد الإصابات بالفيروس.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأردني، أن قواته ستنتشر على مداخل المدن ومخارجها، في كافة أنحاء البلاد، في إجراء يسعى إلى كبح انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، المواطنين إلى اتباع التعليمات الصادرة من وحدات الجيش المنتشرة في كافة المحافظات.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة حزمة إجراءات للسيطرة على الوباء؛ من بينها منع خروج المواطنين من منازلهم إلى للضرورة القصوى.

وبموجب الإجراءات الجديدة، جرى حظر أي تجمع يفوق عشرة أشخاص، نظرا لزيادة احتمال انتقال العدوى في التجمعات والأماكن المكتظة.

وأعلنت السلطات تعطيل القطاع الخاص بشكل كامل، باستثناء القطاع الصحي وقطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأردنية، حزمة من الإجراءات الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد لكل القادمين للملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية.