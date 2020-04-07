قال لهم “أيها الناس”.. وزير الصحة الأردني يوجه رسالة مؤثرة إلى الشعب استعان فيها بـ”عمرو بن العاص”
نشر وزير الصحة الأردني، سعد جابر، رسالة مؤثرة للأردنيين بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، طالبهم فيها الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وقال جابر، في تغريدة له رصدتها “وطن”: “أيها الناس إن هذا المرض كالنار المشتعلة وأنتم وقودها فتفرقوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ وحدها” هذه المقولة قالها عمرو بن العاص قبل 1400 عام واستطاعوا بها التغلب على الطاعون ولا تزال صالحة حتى اليوم لذا يجب أن نبقى في المنازل وإذا خرجتم تباعدوا”.
هذا وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع رسالة الوزير جابر، معتبرين أنه الرجل الأنسب لقيادة هذه المرحلة طبياً في مواجهة فيروس كورونا.
وبرز نجم الجابر نظراً لجهوده المتواصلة في مكافحة فيروس كورونا وعمله الدؤوب مع الطواقم الطبية والإعلامية، الأمر الذي دفع الأردنيين للتعبير عن محبته له في أكثر من موضع.
وفي آخر إحصائية، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى 349، بما فيهم المتعافين.
واتخذت الأردن عدداً من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أبرزها حظر التجول وإغلاق عدد من البلدات، إضافة إلى منع تنقل المواطنين الأمر الذي ساهم بتقليل عدد الإصابات بالفيروس.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأردني، أن قواته ستنتشر على مداخل المدن ومخارجها، في كافة أنحاء البلاد، في إجراء يسعى إلى كبح انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، المواطنين إلى اتباع التعليمات الصادرة من وحدات الجيش المنتشرة في كافة المحافظات.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة حزمة إجراءات للسيطرة على الوباء؛ من بينها منع خروج المواطنين من منازلهم إلى للضرورة القصوى.
وبموجب الإجراءات الجديدة، جرى حظر أي تجمع يفوق عشرة أشخاص، نظرا لزيادة احتمال انتقال العدوى في التجمعات والأماكن المكتظة.
وأعلنت السلطات تعطيل القطاع الخاص بشكل كامل، باستثناء القطاع الصحي وقطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأردنية، حزمة من الإجراءات الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد لكل القادمين للملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية.