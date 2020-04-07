هاني حلواني وزوجته
هاني حلواني وزوجته
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بعد “تقبيل إبطه”.. “شاهد” النجم السعودي هاني حلواني يصنع الشاي لزوجته من ماء المرحاض!

كتب وطن
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في تصرف شاذ ومُقزز، قام نجم السوشيال ميديا السعودي بصنع شاي لزوجته من مياه المرحاض.

وظهر نجم السوشيال السعودي هاني حلواني، وهو يسحب ماءً من المرحاض، ويضعه على الشاي، ويُقدمه لزوجته “” التي شربته بكل سذاجة دون أن تعلم كمية “القرف” التي وضعها زوجها لها.

وأثار تصرف السعودي هاني حلواني غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذين دشنوا هاشتاج ، طالبوا خلاله الشرطة بالقبض عليه بسبب أفعاله الشاذة التي تُخاف الذوق العام.

ورصدت “وطن” بعض التغريدات، حيث كتبت شوق: “الي سواه هاني غلط بس جد مال احد دخل بعلاقتهم كونها راضيه فيه وكلامه واضح جدًا الولد فهم غلطه اعتذر + حذف تقوموا تنشروه اكثر وتقولون اطفال بيشوفوه ومدري وش صدق ماعندكم شيء الا الاستقعاد للناس ومحاسبتهم قبل ماتشوفون نفسك”

وغرد تركي الكثيري: “كان خفيف دم الله لا يرده!! الحين إنشالله يتعلم خفت الدم على أصولها”.

وكشفت صحيفة “عكاظ” المحلية أنه تم القبض حقاً على هاني حلواني، والذي كان يُفترض القبض عليه منذ زمن بحسب النشطاء.

فالنجم هاني حلواني يثير الجدل دائماً بتصرفاته الغريبة، حيث أجبر في أحد المرات زوجته على تقبيل “أباطه”، أمام الآلاف من مُتابعيه، والذين حصدهم من الفيديوهات التي ينشرها مع زوجته ويتعمد خلالها أثارة الجدل.

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