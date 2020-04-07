بعد “تقبيل إبطه”.. “شاهد” النجم السعودي هاني حلواني يصنع الشاي لزوجته من ماء المرحاض!

في تصرف شاذ ومُقزز، قام نجم السوشيال ميديا السعودي هاني حلواني بصنع شاي لزوجته من مياه المرحاض.

وظهر نجم السوشيال السعودي هاني حلواني، وهو يسحب ماءً من المرحاض، ويضعه على الشاي، ويُقدمه لزوجته “العنود” التي شربته بكل سذاجة دون أن تعلم كمية “القرف” التي وضعها زوجها لها.

وأثار تصرف السعودي هاني حلواني غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذين دشنوا هاشتاج #القبض_علي_هاني_حلواني، طالبوا خلاله الشرطة بالقبض عليه بسبب أفعاله الشاذة التي تُخاف الذوق العام.

ورصدت “وطن” بعض التغريدات، حيث كتبت شوق: “الي سواه هاني غلط بس جد مال احد دخل بعلاقتهم كونها راضيه فيه وكلامه واضح جدًا الولد فهم غلطه اعتذر + حذف تقوموا تنشروه اكثر وتقولون اطفال بيشوفوه ومدري وش صدق ماعندكم شيء الا الاستقعاد للناس ومحاسبتهم قبل ماتشوفون نفسك”

#القبض_علي_هاني_حلواني

الي سواه هاني غلط بس جد مال احد دخل بعلاقتهم كونها راضيه فيه وكلامه واضح جدًا الولد فهم غلطه اعتذر + حذف تقوموا تنشروه اكثر وتقولون اطفال بيشوفوه ومدري وش صدق ماعندكم شيء الا الاستقعاد للناس ومحاسبتهم قبل ماتشوفون نفسكم🤢 pic.twitter.com/PsCqtGrOCK — shouq⁷🐰 (@Fanfor7_) April 6, 2020

وغرد تركي الكثيري: “كان خفيف دم الله لا يرده!! الحين إنشالله يتعلم خفت الدم على أصولها”.

كان خفيف دم الله لا يرده!!🤮



الحين إنشالله يتعلم خفت الدم على أصولها#القبض_علي_هاني_حلواني



pic.twitter.com/BX6IxEue0q — Turki Al Katheri (@turki00sk) April 6, 2020

وكشفت صحيفة “عكاظ” المحلية أنه تم القبض حقاً على هاني حلواني، والذي كان يُفترض القبض عليه منذ زمن بحسب النشطاء.

فالنجم هاني حلواني يثير الجدل دائماً بتصرفاته الغريبة، حيث أجبر في أحد المرات زوجته على تقبيل “أباطه”، أمام الآلاف من مُتابعيه، والذين حصدهم من الفيديوهات التي ينشرها مع زوجته ويتعمد خلالها أثارة الجدل.