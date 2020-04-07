ناشط إماراتي يفضح “حكومة التعاسة” في بلاده: هذا ما فعلته مع آلاف الوافدين بوظائف مرموقة

اعتبر الناشط الإماراتي المعروف عبدالله الطويل أنّ أزمة كورونا كشفت عورات الحكومة الإماراتية التي تدعي دوما عدم تمييزها بين الوافد والمواطن.

وقال “الطويل” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إنّ آلافٍ من الوافدين بوظائف مرموقة تم خصم رواتبهم لأقل من النصف والجزء الآخر تم فصله “باحترام” (اجازة بدون راتب وعد الى بلدك حتى تنتهي الأزمة).

وأضاف: “هكذا تم مكافأة الوافد في دولة السعادة”. قائلاً إنّ المشكلة كم في وجود قادة لا يخافون الله.

أزمة #كورونا كشفت عورات حكومتنا الإماراتية التي تدعي دوما عن تمييزها بين الوافد والمواطن!



آلاف من الوافدين بوظائف مرموقة تم خصم رواتبهم لأقل من النصف والجزء الآخر تم فصله باحترام .. (اجازة بدون راتب وعد الى بلدك حتى تنتهي الأزمة)..



هكذا تم مكافأة الوافد في دولة #السعادة — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) April 6, 2020

وطالب “الطويل” بالإفراج عن معتقلي الرأي من السجون الإماراتية، في ظل جائحة كورونا، متسائلاً: “ما هو الخطر القومي الذي سوف يهدده هؤلاء المعتقلين اذا ما خرجوا؟”.

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وأضاف متسائلاً: “لماذا لا تكون على الأقل اجازة لهم يرون فيها عائلاتهم ثم يعودون بعد انتهاء الأزمة؟”.

أحتاج جواب حقيقي من أي مسؤول

مالذي يضيركم حقاً لو أفرجتم عن معتقلي الرأي من السجون #الإماراتية؟

في ظل الجائحة التي لم تفرق بين أحد، ماهو الخطر القومي الذي سوف يهدده هؤلاء المعتقلين اذا ماخرجوا ؟

لماذا لا تكون على الأقل اجازة لهم يرون فيها عائلاتهم ثم يعودون بعد انتهاء الأزمة؟ — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) April 6, 2020

ويتفشى فيروس كورونا في الإمارات بشكلٍ كبيرٍ وسط تكتم رسمي على الأعداد الحقيقة للمصابين والوفيات.وفق نشطاء إماراتيين

وحتى مساء الإثنين، اعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 277 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليصبح العدد 2076 ، وحالة وفاة جديدة (من الجنسية الآسيوية) ليصبح عدد الوفيات 11.

وألقى تفشي فيروس كورونا بظلاله على اقتصاد الإمارات، حيث قالت وكالة “بلومبيرج” إن دبي تجري محادثات مع البنوك لتعزيز أوضاعها المالية وتدرس الحصول على مليارات الدولارات من القروض نتيجة الضرر الذي لحق بالاقتصاد من وباء فيروس “كورونا”.

وكشفت مصادر للوكالة أن الحكومة تناقش خيارات متنوعة والتي قد تتضمن أول إصدار لسندات اليورو منذ 2016 وقروض، وأوضحوا أن المحادثات في مراحلها الأولى ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.

وبينما كانت الفرصة الأخيرة للإمارات لتعويض انهيار قطاعات وشركات رئيسية فيها، عبر الإعتماد على معرض (اكسبو دبي2020)، جاء تأجيل المعرض إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ليزيد من معاناة اقتصاد البلاد .

وطلبت حكومة الإمارات رسميا تأجيل معرض إكسبو الدولي 2020 دبي، واقترحت إقامته في الفترة من أول أكتوبر 2021، إلى 31 مارس/ آذار 2022، وذلك بسبب أزمة كورونا. بحسب بيانٍ للمكتب الدولي للمعارض

ولا بد من موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المكتب (عددها 170) على الاقتراح حتى يتغير الموعد، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب تغريدة عبر حسابه على تويتر، أفاد معرض إكسبو الدولي 2020 دبي، بأن قرار التأجيل المقدم إلى المكتب سينظر في اجتماع له يوم 21 أبريل/ نيسان الجاري.

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