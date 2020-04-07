كاتب كويتي يحذو حذو “المغامسي” ويطالب الملك سلمان بالإفراج عن السجناء.. وهذا ما قاله

على خطى الداعية السعودي صالح المغامسي، خرج الكاتب الكويتي المعروف أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية، يطالب الملك سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق سراح السجناء في المملكة خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد بينهم.

وكتب “الجارالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”سيدي الملك سلمان عمود الخيمة الخليجية مبادراتك نبراس لنا سيدي نحن امام وباء قاتل سريع الانتشار والسجون فيها بشر كثير معرض للإصابة بهذا الداء وفي السجون يصعب العلاج”

سيدي الملك سلمان عمود الخيمه الخليجيه مبادراتك نبراس لنا سيدي نحن امام وباء قاتل سريع الانتشار والسجون فيها بشر كثير معرض للأصابه بهذا الداء وفي السجون يصعب العلاج هل يحظي هولاء بعفوك خصوصآ أصحاب الاحكام المدنيه وهم الاكثر مساجين علي دين أو مشاجره وليكن هذا مسارآ لكل خليجنا — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) April 7, 2020

وتابع:”هل يحظي هؤلاء بعفوك خصوصآ أصحاب الاحكام المدنية وهم الاكثر مساجين علي دين أو مشاجره وليكن هذا مسارآ لكل خليجنا”

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وقوبلت تغريدة الجارالله بهجوم عنيف من قبل النشطاء السعوديين، الذين رأوا تصريحاته تدخل صريح في شؤون المملكة غير مقبول، فيما سخر منه آخرون بعبارات لاذعة.

الى زوجة احمد الجار الله..

نرجوا كرما ولطفا منك سحب الجوال من زوجك بعد الساعة 12 ليلا

وابعاد الاسيد الذي يستنشق منه آخر الليل.. بكميات كبيرة لأن ذلك أثر على فكره وافعاله

حيث وضح أنه يتعاطى كميات كبيرة من صنف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية مع الأسيد آنف الذكر.. — مجموعة نايف بن خالد (@naif4002) April 7, 2020

علي وزاره الداخلية مشكوره ان تمنع هذا ومن علي شاكلته من دخول السعوديه — فهد (@0IIRDbVF3pn5xSi) April 7, 2020

سيدي الامير صباح الصباح مبادراتك نبراس لنا سيدي نحن امام وباء قاتل سريع الانتشار والسجون فيها بشر كثير معرض للأصابه بهذا الداء وفي السجون يصعب العلاج هل يحظي هولاء بعفوك خصوصآ أصحاب الاحكام المدنيه وهم الاكثر مساجين علي دين أو مشاجره وليكن هذا مسارآ لكل خليجنا @Moi_kuw#الكويت — ✨ (@fmsx88) April 7, 2020

يشار إلى أن نفس المطلب كان قد وجه الشيخ صالح المغامسي للسلطات السعودية قبل أيام، ما تسبب في عزله من منصبه كإمام لمسجد قباء بالمدينة المنورة وإيقاف برنامجه التلفزيوني رغم اعتذاره عن تلك التغريدة وحذفها.

يشار إلى أنه في مارس الماضي أيضا أثار أحمد الجارالله، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طلب وجهه لولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان بأن يأمر الأخير هيئة الزكاة “التخفيف من غلوائها على المواطنين والمؤسسات”، على حد تعبيره.

وجاء ذلك في تغريدة للجارالله على صفحته الرسمية بتويتر رصدتها (وطن) حينها، حيث قالت فيها: أمير محمد بن سلمان مطلوب بهذا الوضع المشحون أن تأمر هيئه الزكاه أن تخفف من غلوائها علي مؤسسات البلد والمواطنيين إنها تأتي بقرارات فيها مغالاه وفيها أوامر قضائيه مزعجه مؤكد ليس كل ما تقره علي الخلق صح بعضه من تخرصات أنصاف مثقفين في الحسبه الصح للزكاه إن هذا يخلق أذي لأقتصاد السوق”.

أمير محمدبن سلمان مطلوب بهذا الوضع المشحون أن تأمر هيئه الزكاه أن تخفف من غلوائها علي مؤسسات البلد والمواطنيين إنها تأتي بقرارات فيها مغالاه وفيها أوامر قضائيه مزعجه مؤكد ليس كل ماتقره علي الخلق صح بعضه من تخرصات أنصاف مثقفين في الحسبه الصح للزكاه إن هذا يخلق أذي لأقتصاد السوق — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) March 23, 2020

طريقة صياغة التغريدة أثارت انتقادات مغردين طالبوه فيها بـ”التأدب” معتبرين أنها “مستفزة”.

وسجلت السعودية، الثلاثاء، 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 حالات وفاة جراء هذا المرض مع شفاء 64 شخصا من هذا الفيروس.

وأعلن المتحدث باسم الصحة السعودية عن تسجيل 272 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2795 إصابة، وتسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع عدد الأشخاص الذين قضوا جراء هذا المرض في المملكة إلى 41.

وأشار المتحدث باسم الصحة إلى أن المملكة شهدت تسجيل 64 حالة شفاء من المرض، ليبلغ إجمالي الحالات المتعافية في السعودية 615، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

هذا وأعلنت الداخلية السعودية، الثلاثاء، تقديم منع التجول في بقية مناطق المملكة إلى الثالثة عصرا.

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