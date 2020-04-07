فيروس من نوع جديد يهاجم سلطنة عمان!

في ظلّ الهجمة الإعلامية القذرة التي تستهدف سلطنة عمان عبر تقارير صحفية مغرضة، وحسابات ممولة تنفث سمومها بأكاذيب واتهامات باطلة، سخر حساب “الشاهين” العُماني البارز بـ”تويتر” ممّن يتصدّرون هذه الحملة.



واطلق “الشاهين” لقباً جديداً على الصحفيين والحسابات المرتزقة التي تهاجم السلطنة بمقارنتهم بفيروس كورونا المتفشي في العالم، ووصفهم بـ”فيروس ثورونا”.



وقال “الشاهين” عن هذا الفيروس الجديد: “ثور يصيب الصحفيين والإعلاميين بشكل خاص. ثور يسبب غباء شديد وفقدان للمنطق. ثور تظهر الأعراض أولاً باتهام عمان بتهريب السلاح ومن ثم بتناول اخبار مبالغ بها تخص السلطنة وسيادتها ووضعها المالي بشكل مستفز. ثور ينتقل إلكترونيا من الكاتب الى متابعيه”.

معلومات حول الفيروس الجديد الثورونا #Bullvid20

🐂يصيب الصحفيين والإعلاميين بشكل خاص

🐂يسبب غباء شديد وفقدان للمنطق

🐂تظهر الأعراض أولاً باتهام عمان بتهريب السلاح ومن ثم بتناول اخبار مبالغ بها تخص السلطنة وسيادتها ووضعها المالي بشكل مستفز

🐂ينتقل إلكترونيا من الكاتب الى متابعيه pic.twitter.com/eFCJOJM1Nw — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 8, 2020

وتتعرّض سلطنة عمان لحملة إعلامية شعواء تقودها صحيفة “العرب” الممولة إماراتياً، ويرى فيها متابعون أنها لسان ولي عهد أبوظبي لنشر ما يريد.

وكان آخر تقارير الصحيفة، الإنتقال من التلميح الى التصريح، ومطالبة السلطنة بالتخلي عن سياسة الحياد التي تسير عليها.

يُضاف الى الدور الذي تقوم به “العرب” ضد السلطنة، قيام عدد كبير من الحسابات الممولة كذلك، بمواقع التواصل الاجتماعيّ، بنشر أكاذيب ومزاعم عن عمان، بدءاً بالحديث عن تسهيلها تهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن، وليس انتهاءً باتهامها بالإصطفاف الى جانب دولة قطر والجمهورية الإيرانيّة.

وامام تلك الإشاعات يقف المغرّدون العمانيون صفاً واحداً في الدفاع عن بلدهم ودحض ما يروّج ضدها بالأدلة والبراهين القاطعة.

ولعبت وسائل الإعلام التي تهاجم السلطنة مؤخراً على وتر اقتصاد عُمان، في ظل الازمة العالمية التي نشأت بعد انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، تُنشَر تقارير مضللة تشير الى مستقبل اقتصادي على المحك للسلطنة، وأن السلطان هيثم بن طارق قد يضطر لخيارات تجنّبها سلفه الراحل قابوس بن سعيد. كما ادّعت صحيفة “هآرتس” العبريّة