السعودية أمل عسيري ترتد عن الإسلام
السعودية أمل عسيري ترتد عن الإسلام
الهدهد

“شاهد” أمل عسيري .. فتاة سعودية ترتد عن الإسلام وتهاجم الدين و”آل سعود”!!

كتب خاص "وطن"
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أعلنت فتاة سعودية تُدعى ارتدادها عن الدين الإسلامي وقوانين الشريعة الإسلامية التي وصفتها بـ”الظالمة” للمرأة والطفل.

ونشرت أمل عسيري صورة لجواز سفرها لتأكيد هويتها، وتبين المعلومات أنّها من مواليد عام 94 .

وهاجمت في تغريدة لها الدين الإسلامي، مدعية انه لا حماية فعلية للمرأة والطفل من العنف الاسري بالسعودية ما دامت هذه هي الشريعة التي تستمد المملكة منها القوانين. وفق قولها

وزعمت في تغريدةٍ أخرى أنه بسب فهمها الجيد معنى أن تعيش بلا أمان وبلا حقوق وحرية، أصبح جزءٌ منها أن تهتم بحقوق المرأة حتى وان كانت تمتع بكامل حقوقها الآن.

وشن مغرّدون هجوماً على الفتاة بعد إعلانها أنها ارتدت عن .

وأمل عسيري ليست اول فتاة تعلن انها ارتدت عن الإسلام، إذ سبقها عدد من السعوديات ونجحن في الهروب من الى دولٍ أوروبية.

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