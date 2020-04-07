“شاهد” أمل عسيري .. فتاة سعودية ترتد عن الإسلام وتهاجم الدين و”آل سعود”!!

أعلنت فتاة سعودية تُدعى أمل عسيري ارتدادها عن الدين الإسلامي وقوانين الشريعة الإسلامية التي وصفتها بـ”الظالمة” للمرأة والطفل.

ونشرت أمل عسيري صورة لجواز سفرها لتأكيد هويتها، وتبين المعلومات أنّها من مواليد عام 94 .

انا أمل أعلن ارتدادي عن الدين الإسلامي وقوانين الشريعة الإسلاميه الظاآالمه للمرأه والطفل ✋🏻.#Exmuslim @arabs_exmus @ExMuslimTV pic.twitter.com/dvY8v7y6ID — Amal Asiri🕊🇬🇧 (@Lola814418719) April 6, 2020

وهاجمت في تغريدة لها الدين الإسلامي، مدعية انه لا حماية فعلية للمرأة والطفل من العنف الاسري بالسعودية ما دامت هذه هي الشريعة التي تستمد المملكة منها القوانين. وفق قولها

زوج معنف لزوجته ومجرم ومؤذي

والشيخ يقولها أصبري ويمكن الخطأ منك ولا تستثيري غضبه !!!!

لاتستغربون ليه مافي حماية فعليه للمراة والطفل من العنف الاسري بالسعودية دام هذه هي الشريعة الي مستمدين منها قوانينهم. 👇 pic.twitter.com/D5acPSL8Zb — Amal Asiri🕊🇬🇧 (@Lola814418719) April 6, 2020

وزعمت في تغريدةٍ أخرى أنه بسب فهمها الجيد معنى أن تعيش بلا أمان وبلا حقوق وحرية، أصبح جزءٌ منها أن تهتم بحقوق المرأة حتى وان كانت تمتع بكامل حقوقها الآن.

#نسوية_لأني

لأني افهم جيدا معنى ان تعيش بلا أمان وبلا حقوق وحريه .

أصبح جزءا مني أن اهتم بحقوق المرأة حتى وان كنت اتمتع بكامل حقوقي الآن. — Amal Asiri🕊🇬🇧 (@Lola814418719) April 6, 2020

وشن مغرّدون هجوماً على الفتاة السعودية أمل عسيري بعد إعلانها أنها ارتدت عن الإسلام .

اختي القبر قبرك والحساب حسابك ليوم لاينفع مال ولا بنون كلامك هاذ كبير وانا منا شيخ ولا نبي لاكن ناصح لك الانسان يكون فاقد بصره ولايسمع وعاجز عن الحركه يضج من قلبه على وضعه لاكن يتذكر النعمه الكبيره انو مسلم وعلى دين نبينا محمد صل الله عليه وسلم.. — عالي مستواه (@kaledalkaldi991) April 6, 2020

😱 مواليد ٩٤ ودوبك على علاقة حب!

لو تزوجتي وعمرك ١٥ ولا ١٧ وصرتي مع شريكك مثل الغصن الواحد كان ما جتك ٨٠٪ من مشاكلك الداخلية



صدقيني أو ستؤكد لك الأيام أنك مسؤولة عن قناعاتك وردات فعلك تجاه الأشياء المختلفة اللي مرت عليك بحياتك — Moaz (@Meza2al) April 6, 2020

بالوقت اللي دول اوروبا تفتح الآذان في المساجد وسكانها تعتنق الاسلام. وانتي وعلي البخيتي ارتديتو عشان اللجو. 😉😉😉 — Akram (@PLHnkWAbylikPLN) April 6, 2020

وأمل عسيري ليست اول فتاة تعلن انها ارتدت عن الإسلام، إذ سبقها عدد من السعوديات ونجحن في الهروب من السعودية الى دولٍ أوروبية.