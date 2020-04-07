بينما ينهار اقتصاد الإمارات وابن زايد يضرب على رأسه .. اقتصاد قطر يحقق انجازات هائلة

في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الإماراتي بأصعب مراحله بفعل تفشي فيروس كورونا، -وهو اقتصاد الدولة التي تقود حصاراً منذ أكثر من عامين على قطر-، يسجل اقتصاد الدوحة انجازاتٍ كبيرة .

وفي هذا السياق، ارتفعت الاحتياطات الدولية لقطر بنهاية شهر مارس الماضي بنسبة 9.7% على أساس سنوي وصولاً الى 55.3 مليار دولار.

ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد دعم النمو السنوي، زيادة الاحتياطات الرسمية بنسبة 20.4% وصولا الى 40.4 مليار دولار، مدفوعاً بزيادة الاستثمار في سندات الخزينة الاجنبية بنسبة 58% إلى نحو 24.2 مليار دولار، وارتفاع حيازة الذهب بنسبة 41% وصولا الى 2.2 مليار دولار، مقابل انخفاض الارصدة لدى البنوك الاجنبية بنسبة 16.5% وصولاً إلى 13.5 مليار دولار.

ومن جهة اخرى أظهرت البيانات الخاصة بالسيولة الاجنبية انخفاض الموجودات السائلة بالعملات الاجنبية بنسبة 11.5% على اساس سنوي إلى نحو 14.9 مليار دولار.

ويتفشى فيروس كورونا في الإمارات بشكلٍ كبيرٍ وسط تكتم رسمي على الأعداد الحقيقة للمصابين والوفيات.وفق نشطاء إماراتيين

وحتى مساء الثلاثاء، اعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليصبح العدد 2359، وحالة وفاة جديدة ليصبح عدد الوفيات 12.

وألقى تفشي فيروس كورونا بظلاله على اقتصاد الإمارات، حيث قالت وكالة “بلومبيرج” إن دبي تجري محادثات مع البنوك لتعزيز أوضاعها المالية وتدرس الحصول على مليارات الدولارات من القروض نتيجة الضرر الذي لحق بالاقتصاد من وباء فيروس “كورونا”.

وكشفت مصادر للوكالة أن الحكومة تناقش خيارات متنوعة والتي قد تتضمن أول إصدار لسندات اليورو منذ 2016 وقروض، وأوضحوا أن المحادثات في مراحلها الأولى ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.

وبينما كانت الفرصة الأخيرة للإمارات لتعويض انهيار قطاعات وشركات رئيسية فيها، عبر الإعتماد على معرض (اكسبو دبي2020)، جاء تأجيل المعرض إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ليزيد من معاناة اقتصاد البلاد .

وطلبت حكومة الإمارات رسميا تأجيل معرض إكسبو الدولي 2020 دبي، واقترحت إقامته في الفترة من أول أكتوبر 2021، إلى 31 مارس/ آذار 2022، وذلك بسبب أزمة كورونا. بحسب بيانٍ للمكتب الدولي للمعارض

ولا بد من موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المكتب (عددها 170) على الاقتراح حتى يتغير الموعد، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب تغريدة عبر حسابه على تويتر، أفاد معرض إكسبو الدولي 2020 دبي، بأن قرار التأجيل المقدم إلى المكتب سينظر في اجتماع له يوم 21 أبريل/ نيسان الجاري.