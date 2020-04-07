الوضع في الإمارات يزداد كارثية .. الوافدون يتظاهرون ويطالبون بالمغادرة بعد تفشي كورونا

تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يكشف تظاهرة أمام القنصلية الباكستانية في دبي الإماراتية .
وطالب المتظاهرون بالعودة إلى باكستان بعد ان تقطعت بهم السبل، حيث أصبحوا بلا عمل ولا مسكن بسبب تفشي فيروس كورونا في الإمارات .
وكانت صور ومقاطع مصورة من المناطق الموبوءة بكورونا في الإمارات أوضحت فقدان الحكومة السيطرة بشكل كامل أمام الفيروس .
وانتشرت صور من سوق نايف بدبي تظهر الوضع الكارثي هناك وتفشي الفيروس بين التجار ما دفع السلطات لإغلاق المنطقة بشكل كامل ومحاصرتها.
وأكّدت صحيفة “منت” الهندية أنّ 70% من حالات الاصابة بفيروس كورونا في ولاية كيرلا الهندية البالغة ٢١٥ حالة لها علاقة بانتشار الفيروس بسوق نايف في دبي .
ومساء الإثنين، اعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 277 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليصبح العدد 2076 ، وحالة وفاة جديدة (من الجنسية الآسيوية) ليصبح عدد الوفيات 11.