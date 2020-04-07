تظاهرة أمام السفارة الباكستانية في دبي
تظاهرة أمام السفارة الباكستانية في دبي
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الوضع في الإمارات يزداد كارثية .. الوافدون يتظاهرون ويطالبون بالمغادرة بعد تفشي كورونا

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يكشف تظاهرة أمام القنصلية الباكستانية في الإماراتية .

وطالب المتظاهرون بالعودة إلى باكستان بعد ان تقطعت بهم السبل، حيث أصبحوا بلا عمل ولا مسكن بسبب تفشي في .

وكانت صور ومقاطع مصورة من المناطق الموبوءة بكورونا في الإمارات أوضحت فقدان الحكومة السيطرة بشكل كامل أمام الفيروس .

وانتشرت صور من سوق نايف بدبي تظهر الوضع الكارثي هناك وتفشي الفيروس بين التجار ما دفع السلطات لإغلاق المنطقة بشكل كامل ومحاصرتها.

وأكّدت صحيفة “منت” الهندية أنّ 70% من حالات الاصابة بفيروس كورونا في ولاية كيرلا الهندية البالغة ٢١٥ حالة لها علاقة بانتشار الفيروس بسوق نايف في دبي .

ومساء الإثنين، اعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 277 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليصبح العدد 2076 ، وحالة وفاة جديدة (من الجنسية الآسيوية) ليصبح عدد الوفيات 11.

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