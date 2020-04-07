الوضع في الإمارات يزداد كارثية .. الوافدون يتظاهرون ويطالبون بالمغادرة بعد تفشي كورونا

تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يكشف تظاهرة أمام القنصلية الباكستانية في دبي الإماراتية .

وطالب المتظاهرون بالعودة إلى باكستان بعد ان تقطعت بهم السبل، حيث أصبحوا بلا عمل ولا مسكن بسبب تفشي فيروس كورونا في الإمارات .

مظاهرات أمام القنصلية الباكستانية في دبي صباح اليوم يرغبون للعودة إلى باكستان بعد ان تقطع بهم السبل لا عمل ولا سكن بسبب فيروس كورونا.🇵🇰 pic.twitter.com/Q9akfTNToh — الزِّنَاد العُماني (حساب بديل ) (@Omani_King3) April 6, 2020

وكانت صور ومقاطع مصورة من المناطق الموبوءة بكورونا في الإمارات أوضحت فقدان الحكومة السيطرة بشكل كامل أمام الفيروس .

وانتشرت صور من سوق نايف بدبي تظهر الوضع الكارثي هناك وتفشي الفيروس بين التجار ما دفع السلطات لإغلاق المنطقة بشكل كامل ومحاصرتها.

#الامارات فقدت السيطرة في التصدي ل #فيروس_كورونا ..

هذا اليوم في #دبي ( سوق نايف ) ونسأل الله الشفاء العاجل لهم والعفو والعافية .#فيروس_كورونا pic.twitter.com/hOlNj3Bwg2 — بوخالد الكبيسي (@alkubaisi1979) March 31, 2020

وأكّدت صحيفة “منت” الهندية أنّ 70% من حالات الاصابة بفيروس كورونا في ولاية كيرلا الهندية البالغة ٢١٥ حالة لها علاقة بانتشار الفيروس بسوق نايف في دبي .

ومساء الإثنين، اعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 277 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليصبح العدد 2076 ، وحالة وفاة جديدة (من الجنسية الآسيوية) ليصبح عدد الوفيات 11.