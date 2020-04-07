“مين بهاء”.. “شاهد” السيسي يثير موجة سخرية واسعة في حديثه الأخير للمصريين

تسبب رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، في موجة جدل واسعة بين مواطنيه عقب ظهوره الأخير اليوم، الثلاثاء، حيث ألقى كلمة للشعب خلال تفقده المعدات التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني لمكافحة انتشار كورونا.

السيسي وفي كلمته التي رصدتها (وطن) قال إن الدولة المصرية معنية بمواجهة فيروس كورونا في الوقت نفسه الذي تواجه فيه الإرهاب في البلاد، مطالباً في الوقت نفسه القطاع الخاص أن يحافظ على العمالة وعدم تسريحها.

واللافت في حديث السيسي أنه لن يفوت الفرصة كعادته لمهاجمة جماعة الإخوان بمناسبة وبدون مناسبة، وشن هجوما عنيفا على الجماعة قائلا إن الإخوان المسلمون في مصر قادرون على العودة خلال ٣ -٤-٥ سنين اذا سمح لهم أن يكونوا جزء من الدولة.

#السيسي : الإخوان المسلمون في مصر قادرون على العودة خلال ٣ -٤-٥ سنين اذا سمح لهم أن يكونوا جزء من الدولة

الإخوان الذين يشير لهم السيسي بال " الفصيل الشرير " فزاعة حاضرة في مؤتمر مكافحة الكورونا داخل الجيش !

وبالتالي عليك أيها المواطن المصري أن تموت في صمت خوفا من فزاعة الإخوان pic.twitter.com/R7CDrMLwov — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) April 7, 2020

وتابع أن الإخوان ـ الذين يشير لهم السيسي بالـ”الفصيل الشرير” ـ هم فزاعة حاضرة.

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كما سخر مصريون بشكل كبير من حديث السيسي عندما قال إنه يمتلك احتياطي آخر للأزمات بعيدا عن احتياطي وزارة الصحة أو احتياطي القوات المسلحة، لينادي بعدها شخص يجلس خلفه يدعى بهاء لم يكشف عن هويته، مطالبا إياه بعدم المساس بهذا المخزون الذي لم يوضح طبيعته قبل العرض عليه ما أثار سخرية واسعة بين النشطاء.

#السيسي بيقول إنه يمتلك احتياطي آخر على جنب كده



احتياطي تاني غير بتاع وزارة الصحة وغير احتياطي الجيش



احتياطي ميعرفش عنه حاجه غير واحد اسمه بهاء



طيب يا جماعة حد يفهمنا



مين بهاء ده ؟

ايه الاحتياطي ده ؟

بتاع ايه ؟

بتاع مين ؟

السيسي جابه منين ؟

مين بهاء كمان مرة ؟ pic.twitter.com/7zI6md6LzW — أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) April 7, 2020

وكتب الإعلامي المصري أسامة جاويش ساخرا:”مين بهاء ده ؟ ايه الاحتياطي ده ؟ بتاع ايه ؟ بتاع مين ؟ السيسي جابه منين ؟ مين بهاء كمان مرة ؟”

وبخصوص تعامل الشعب المصري مع أزمة كورونا، فقد تضمن كلام السيسي انتقادات بشكل غير مباشر للمصريين، وقال: “ساعات بأنزل لوحدي أشوف الدنيا ماشية إزاى في الشارع في الوقت اللي ما فيهوش حظر”، مضيفاً “لما بأنزل مش حاسس من إجراءات الناس إنها واخدة بالها، بأشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه وماحدش حاطط كمامات”.

السيسي الذي ظهر مرتدياً كمامة، قال: “الأمر لو محتاج إننا نوزع هذه الكمامات بنص التكلفة أو دون تكلفة خالص مافيش مشكلة”.

وطالب رئيس النظام المصري المواطنين بالالتزام حتى لا تلجأ الدولة إلى إجراءات أكثر حدة ما يتسبب في تعطيل العمل، في تلميحات لإجراءات مثل الحظر الشامل في العاصمة والمحافظات المختلفة.

وشدد على أن الوضع ما زال تحت السيطرة، لكنه طالب الشعب بالالتزام بإجراءات الوقاية موجهاً الشكر للأطقم الطبية، ووجه العزاء لكل الأسر التي فقدت أحد أبنائها بسبب فيروس كورونا.

هذا وقررت وزارة الأوقاف المصرية، الثلاثاء، حظر جميع الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان المبارك، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، استمرار غلق المساجد خلال شهر رمضان ومنع صلاة الجماعة والتراويح، بالإضافة إلى حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها.

وأكدت الأوقاف على حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة لها.

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس، الاثنين، عن تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وجميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقاً، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن وفاة 7 حالات.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الاثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 85 حالة وفاة.

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