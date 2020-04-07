“بلد سايبة”.. “شاهد” ابنة نائب أردني سابق تثير جدلا واسعا بقصة مفبركة عن اختطاف والدها

اعتقلت قوات الأمن الأردنية، اليوم الثلاثاء، النائب السابق في البرلمان الأردني “سليم البطاينة” بعد كسره حظر التجول المفروض من قبل السلطات الأردنية.

ناشطون تداولوا مقطع فيديو يوثّق عملية التوقيف لسيارة النائب الأردني البطاينة من قبل سيارات قوى الأمن الأردني ومن ثم اقتياده معهم.

لحظة إعتقال النائب السابق سليم البطاينة في إربد!



كفتوووه!

😂 😂 😂#الأردن pic.twitter.com/f7hZAlB3Tt — General Inspector (@GeneralInspect2) April 7, 2020

ويأتي ذلك لقيام النائب بكسر حظر التجول الذي تفرضه السلطات الأردنية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتفاعل ناشطون ومغردون عبر مواقع التواصل مع عملية الاعتقال بحق النائب السابق البطاينة، خاصة بعد قيام ابنته “رقية” كتابة تغريدة تقول فيها بأن والدها المهندس سليم بديع أحمد بطاينة تعرّض لعملية “خطف”، موضحة بأن العائلة لا تعلم أي من تفاصيل الحدث أو ما جرى مع والدها، حيث قالت في تغريدتها ما نصّه: “بلد سايبة”.

https://twitter.com/BatainehRoqaya/status/1247491757073403904

وتابعت: “والدي المهندس سليم بديع أحمد بطاينة تعرض لعملية خطف، أجت سيارات نمرة بيضاء أخذته بالقوة بنص الشارع، ما حدا عارف مين وليش ولمين”.

وفي ردود الأفعال حول ما قالته ابنة النائب السابق المُعتقل، رد أحد المعلّقين بأن البلد غير “سايبة”، وأن هناك جهات أمنية يجب اللجوء لها.

مو سايبه في جهات امنية تلجأي لها ،، سايبه اذا تركت انت تغريدي بهذا الغثاء و ارهاب الناس بهذه الكلمات — MNHH (@majed4194) April 7, 2020

وتابع بأن البلد تكون “سايبة” كما ذكرت ابنة النائب فعلاً إذا تركت ابنة النائب السابق تغريدتها بهذا الشكل الذي يرهب الناس.

فيما قال معلّق آخر بأنه وفق مصدر أمني فإنه تم اعتقال نائب سابق اخترق حظر التجوّل، مشددا على أنه لا صحة لما يُشاع حول اختطافه.

مصدر أمني : ضبط نائب سابق اخترق حظر التجول .. ولا صحة لما يشاع حول اختطافه — Mamoun Maharmah (@MamounMaharmah) April 7, 2020

ومن التعليقات أيضاً حول حادثة الاعتقال، كتبت “لُبنى بطاينة” في تغريدة لها: “للعلم كلمة “نائب سابق” هاي فتنة تتشعبطوش فيها، اسمه المهندس سليم البطاينة فقط”.

للعلم كلمة "نائب سابق" هاي فتنة تتشعبطوش فيها، اسمه المهندس سليم البطاينة فقط. — Lubna Bataineh (@lub_bat) April 7, 2020

يُشار إلى أن السلطات الأردنية أعلنت حظر التجول منذ ما يقارب أسبوعين ضمن جملة إجراءات قررتها الحكومة الأردنية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بحسب آخر تصريح لوزارة الصحة الأردنية 349 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات وفاة.