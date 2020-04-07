“شاهد” إعانة بطالة لبائعات الجنس بهذه الدولة لتضررهن من وقف الحال بسبب كورونا

في خطوة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل قدمت السلطات المكسيكية برنامجاً حكوميا لإعانة بائعات الجنس في ظل حالة “البطالة” التي يعيشنها، بالتزامن مع حظر التجوّل وانتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” في دول العالم، وتعطيل المطارات وحركة السياحة والزوار للبلد.

ودفع هذا الأمر السلطات في العاصمة المكسيكية لإطلاق برنامج إعانة بطالة لبائعات الهوى المتضررات من الأزمة.

وكالة “RT” الإخبارية وثقت ذلك بمقطع فيديو يصوّر اصطفاف العشرات من بائعات الهوى المكسيكيات في طابور، لاستلام المساعدة الخاصة بهن والتي تم صرفها من قبل الدولة.

وأوضحت الوكالة بأن السلطات بالعاصمة المكسيكية قررت إطلاق هذا البرنامج لمساعدة بائعات الهوى اللائي تضررن من انتشار فيروس كورونا، حيث انخفض عدد السياح وغيرهم من الزبائن بسبب الجائحة.

ولقي خبر المعونة الحكومية لبائعات الهوى استنكار العديد من المعلقين الذين اعتبروا بأن ذلك تشجيع لهن على هذا العمل المخزي وتصرف غير مقبول من الدولة.

خبر ماليشي أي معنى، في الوقت هذا — OMAR GURJEE (@OGurjee) April 7, 2020

تويتر مفهوش تعليق زى الf باغصبنى…. فاغضبنى هذا الخبر😠 — Wael Kamel (@WaelKam83503417) April 7, 2020

فيما وجد آخرون من الخبر مادة جيدة للضحك والسخرية.

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههأقســـــــــــــــما بالله العظيم 00)(( الحمدلله على نعمه الاسلام)) — **gamal ali** (@boshtu) April 7, 2020

جانا كرونا جانا ورمانا بالشارع رمانا 😅😅 — واثق الخطوه (@e0vomPzKvBJRTwc) April 7, 2020

فيما تمنّى أحد المغردين مستنكرا هذا المشهد لو يصيبهن فيروس كورونا جميعاً ومعه الإيدز أيضاً.

يارب فيروس كورونا لهن جميعا وإن شئت الإيدز معاه — إبراهيم الشاذلي (@qOZevt2JeBmnVOt) April 7, 2020

يُشار إلى أن حتى اللحظة وبحسب المصادر الرسمية المكسيكية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 2439 حالة إصابة مؤكدة.

فيما ارتفع عد الوفيات إلى 125 حالة وفاة بسبب الفيروس، كما أعلنت السلطات المكسيكية عن شفاء 633 حالة كانوا قد أصيبوا بالفيروس وتم علاجهم بالمستشفيات المكسيكية.