وفاة تركي آل الشيخ تشعل مواقع التواصل.. شائعة جديدة أم تمكن منه الورم الخبيث؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الاثنين، بالعديد من التغريدات التي تتحدث عن وفاة رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، فيما نفت أخرى هذه الأنباء مؤكدة أن شائعة ساعد على نشرها غياب آل الشيخ عن تويتر نظرا لوضعه الصحي المتردي.

صورة تركي آل الشيخ التي نشرها مؤخرا وبدا فيها بوضع صحي مزري ساعدت بشدة على نشر هذه الإشاعة مع كتابته عددا من التغريدات عن المرض والتعب والغربة.

وظهر “آل الشيخ” في الصورة التي نشرها قبل 3 ايام على حسابه بانستجرام وقد بدت علامات التعب على وجهه، فيما لوحظ عليه اطلاق ذقنه وشعره، وتعمّد رئيس هيئة الترفيه حظر خاصية التعليق على الصورة.

شاهد أيضاً: تركي آل الشيخ في وضع صحي مأساوي .. نشر أحدث صورة له ومنع متابعيه من التعليق!

وأجرى ذراع ابن سلمان ورجله المقرب مؤخرا عملية جراحية لاستئصال ورم في الدماغ ويعاني من مشاكل صحية كثيرة؛ ما زاد من تصديق إشاعة الوفاة لعدم وجود مناعة لديه.

ومن المعروف أن فيروس كورونا يتسبب بقتل من يعانون من مناعة قليلة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما أثار غياب تركي آل الشيخ عن حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي جدلا بين المتابعين؛ إذ إن آخر تغريدة له منذ ما يقارب يومين على تويتر، وآخر بوست له على إنستغرام منذ الـ 3 من شهر أبريل.

هذا الأمر أثار حالة من الجدل بين متابعي آل الشيخ والذين اعتادوا حضوره وتواجده بشكل دائم على حساباته وتواصله معهم حتى في فترة علاجه الصعبة.

وقبل أيام نشر تركي آل الشيخ تغريدة ظهر فيها منهارا عقب دخوله وعكة جديدة طالبا من الله أن يرحم ضعفه، ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين متابعيه بشأن حالته الصحية.

وتوجه “آل الشيخ” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يرفع الله عنه المرض الأخير الذى ألم به.

يشار إلى أن رئيس هيئة الترفيه المقرب من ابن سلمان والمتهم بنشر الانحلال في المجتمع السعودي المحافظ، كان قد تحدث عن مرضه من عدة أيام، قائلا : “لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته إلا من ابتلى فيه”.

وأضاف ملمحا لتعرضه لوعكة صحية مرة أخرى:”ربى لا يوريكم مكروه فى غالى .. الأمراض ابتلاء من الله، ونشهد الله أننا صابرون محتسبون للأجر، كل ماعدلت واحد يميل الثاني!”.

وكان آل الشيخ سافر إلى إحدى الدول الأوروبية، في شهر ديسمبر، لإجراء عملية في الرأس بسبب معاناته من نزيف متقطع يتسبب بأرقه وعدم نومه بشكل كاف، فضلا عن ضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb