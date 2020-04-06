هكذا دافعت شيخة قطرية بارزة عن استغلال إعلام دول الحصار لتصريح حياة الفهد للإساءة للكويت

دافعت الشيخة القطرية مريم آل ثاني عن الكويت في أعقاب تصيّد إعلام دول الحصار في المياه العكرة للإساءة للكويت وشعبها بعد تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد حول الوافدين.

ورأت الشيخة مريم آل ثاني أنه اذا كان هناك انتقاد فليوجه للفنانة وليس للكويت، مستنكرةً “شخصنة” الأمور.

واعتبرت أنّ “حياة الفهد ليست الكويت! هي مواطنة كويتية، تصيب وتخطأ حالها حال أي إنسان!”.

وأضافت: “واضح إن إعلام دول الحصار يصطاد في المياه العكرة! انتهز هذه الفرصة ليبرر هجومه على الكويت، لغاية في أنفسهم!”.

#حياة_الفهد اخطأت

وجه انتقادك لها!

ايش علاقة #الكويت بالموضوع؟

حتى الدول "بتشخصنونها"!😅

حياة الفهد مب الكويت!

هي مواطنة كويتية، تصيب وتخطأ حالها حال أي إنسان!

واضح إن إعلام #دول_الحصار يصطاد في المياه العكرة!

انتهز هذه الفرصة ليبرر هجومه على الكويت، لغاية في أنفسهم!

حفظ الله🇰🇼 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) April 5, 2020

وأثارت الفنانة الكويتية حياة الفهد جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دعت لترحيل الوافدين الأجانب المصابين بفيروس كورونا من الكويت.

وقالت الفهد في مداخلتها الهاتفية مع برنامج ”أزمة وتعدي“: “إن الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها”.

كما أضافت بلهجة غاضبة، مشيرة إلى العمالة الوافدة المقيمة في الكويت: ”على شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون“.

📸تصريح صادم للفنانة الكويتية المعروفة #حياة_الفهد .. لماذا الآن؟!#شاهدوا القصة في هذا الفيديو 👇 pic.twitter.com/k3IS427OZf — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 1, 2020

لكنّ الفنانة الكويتية، خرجت في لقاءٍ ضمن برنامج “تريندنغ” على قناة MBC السعودية، لترد على الهجوم الذي تعرّضت له عقب تصريحاتها حول الوافدين .

وقال حياة الفهد إنها لم تقصد في تصريحاتها دولة معينة، ولا تدري لماذا فُهم المقصود الوافدين من مصر، مشددة على أنها كانت تتحدث عن من أسمتهم “العمالة السائبة”.

وأكدت الفنانة الكويتية أن كلامها كان موجهاً للمخالفين والوافدين، وأنها لا تقصد الناس الذين جاؤوا الى الكويت بعقود عمل.

وجددت التأكيد على أن الدولة لم تعد تحتمل اكثر، قائلةً إن الكويت بلد غير زراعي، وبعض الدولة مثل الأردن قررت وقف تصدير منتجاتها الى الكويت.

وأضافت حياة الفهد: “اللي يفهم كلامي غلط هو حر .. كلامي من باب حرصي على بلدي”.

ودخل المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي على الخط ليؤجج نار الفتنة بين الشعبين المصري والكويتي بأسلوب خبيث.

ونشر “المزروعي” فيديو للفنان المصري محمد التاجي الذي أساء للكويت وشعبها في سياق تعليقه على تصريحات حياة الفهد، وكأنه -أي المزروعي- ينتقد الإساءة للكويتيين والحقيقة أنه يريد إبرازها .