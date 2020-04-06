عزة نفس نادرة.. “شاهد” مُسن لبناني يُبكي مواقع التواصل لم يتمالك نفسه وانفجر باكيا لهذا السبب

نشرت صفحات ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مُحزن لرجل مُسن لبناني، يتحدث عن الأوضاع خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الجديد اللبنانية.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” بكاء المواطن اللبناني حينما سألته مذيعة القناة عن وضعه وعن ماذا يحتاجه، حيث قال: “كل الناس بحاجة لكن انا الحمد لله شو ما يعطوني بقبل، وانهمرت دموعه”.

البعض ما قادرين يفهموا قديش صعب الجواب لما السؤال يكون : شو ناقصك لشخص عندو عزة نفس !



الله يلعن هالوقت يلي سمح للإعلام يذل العالم بهالطريقة ….و الناس توقف تتفرج و تصور ….جمعو ا بعد شي ٢٠ شخص يتفرجو!



انو الزلمي ما رد وخنقتو دمعتو بتكملي تصوري لتاخدي credit و يشكركن !! pic.twitter.com/5yoPEMXfaG — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) April 6, 2020

لتقول له المذيعة: “ليش عم تبكي دموعك عزيزة علينا”، ليجيبها: “بوجود الأوادم عنا بالضيعة، عم بحملوا همنا، بتشكر رئيس البلدية، يعني مش مجاملة، وتلفزيون الجديد الله يقويكم ويحميكم، والحمد لله”.

وتابع: “بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام”.

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال متباينة من قبل المعلّقين والمغردين عبر تويتر، الذين اعتبروا في ذلك إساءة لكرامة الرجل وامتهان لها، فيما طالب آخرون بضرورة عدم عرض مثل هذه المقاطع.

وقالت “ماجدة حيدر” في تعليق لها: “ما رح نخلص من هالبهدلة وتوقفوا تصوير الفقراء والمحتاجين وكبار السن”.

ما رح نخلص من هالبهدلة وتوقفوا تصوير الفقراء والمحتاجين وكبار السن خلصونا بقا منكم احترموا مشاعر الناس واحاسيسهم الفقراء كمان بشر عندهم كرامة وعزة نفس ما ضروري تصوروهم عم يبكوا والدموع بعيونهم مقابل مساعداتكم #احترموا_الفقير_وقفوا_تصوير — Majida Haidar (@HayderMageda) April 6, 2020

وتابعت: “خلصونا بقا منكم واحترموا مشاعر الناس وأحاسيسهم، الفقراء كمان بشر عندهم كرامة وعزة نفس، ما ضروري تصورهم عم يبكوا والدموع بعيونهم مقابل مساعداتكم”.

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فيما قالت أخرى: “ما في ذل أكثر من هالذل، الله يحميك ويطول عمرك شو نفسك عزيزة”.

ما في ذل اكتر من هالذل الله يحميك ويطول بعمرك شو نفسك عزيزة — GiGi Yaghi (@gigi_yaghi) April 6, 2020

هذا وتشهد لبنان منذ مطلع أزمة وباء كورونا، حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي وإغلاق المحال والمصالح، الأمر الذي فاقم معاناة الفقراء اللبنانيين، في ظل غياب للمساعدات الحكومية لهم.

وحدثت خلال الأيام الماضية جملة أحداث تبين مدى المعاناة التي يتكبدها المواطنون اللبنانيون في ظل هذه الأوضاع، حيث شهدت البلاد اعتصامات في مدينة طرابلس، وأيضاً عديد من مقاطع الفيديو التي انتشرت بهذا الخصوص، ومنها قيام لاجئ سوري بإحراق نفسه أمس من شدة ضيق الأوضاع التي يمر بها.

وأول أمس انهارت مراسلة الجديد “إلين حلاق” على الهواء مباشرة خلال تغطيتها في حملة ” صامدون” التي تهدف لتسليط الضوء على المحتاجين في لبنان في ظل حالة وباء كورونا، حيث وصل عدد الإصابات بالفيروس بحسب آخر بيان لوزارة الصحة اللبنانية 541 حالة إصابة مؤكدة مثبتة مخبرياً، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 19 حالة وفاة في كافة أرجاء لبنان منذ بداية الأزمة.

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