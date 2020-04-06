“شاهد” معمم شيعي يعالج مصابي كورونا بـ “تراب الحسين” ويتحدى!

أثار معمم شيعي موجة سخرية واسعة عبر مقطع فيديو ظهر فيه يزعم أن لديه علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، يتمثل في تراب الحسين ابن علي.

ووفق المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) قال المعم الشيعي “أدعوكم اليوم بأن تأخذوا من تراب الحسين، وذلك لكل المرضى الموجودين في العراق ومشافي العراق، من شيعة أمير المؤمنين، على ما ذكر الفقهاء، بمقدار الحمّصة”.

واخير علاج فيروس كورونا…



المعمم علي زهوة يدعو لايصال تربة قبر الحسين لمرضى #كورونا في العراق كي يتناولوها لأن فيها الشفاء

#كوفيد_19 pic.twitter.com/cheysp3IY5 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) April 6, 2020

وتابع: “وليس هذا بالأمر العسير بل أمر جدا يسير عليكم، وإيصاله للمرضى، فإنه شفاء كما ورد عن أهل بيت العصمة”.

وأثار كلام المعمم الشيعي جدلاً واسعاً وسخرية عبر مواقع التواصل، حيث علّق أحد المغرّدين على مقطع الفيديو بتويتر قائلاً: “هذا يشبه دوندار عم عثمان بن أرطغرل، من خان أهل القبيلة والعرف وذهب إلى عبودية المغول والركوع أمام أحذيتهم”.

ههههه هذا يشبه دوندار عم عثمان بن ارطغرل من خان اهل القبيلة والعرف وذهب الى عبودية المغول والركوع أمام احذيتهم تبآ والف تبآ للعبودية لغير الله عزوجل

اللهم أمتنا على الاسلام

ولا ننحني لغير الله

قال الفاروق الاسلام

نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله — أعٌشٍقِتّ أّلَرحٌيِّلَ (@4mgfAxVkbSPCz06) April 6, 2020

وتابع: “تباً وألف تباً للعبودية لغير الله عز وجل”. وأضاف: “اللهم أ/تنا على الإسلام، ولا ننحني لغير الله”.

وزاد: “قال فاروق الإسلام: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله”.

وكتب آخر ساخرا: “ممتاز يوزعوا تربة الحسين على أهل العراق كافة وخلينا نشوف منظمة الصحة العالمية تعلن العراق أول دولة تتعافى من كورونا، وقتها انا مستعد أتحول من سني إلى شيعي”.

ممتاز يوزعوا تربة الحسين على اهل العراق كافة و خلنا انشوف منظمة الصحة العالمية تعلن العراق اول دولة تتعافى من #كورونا وقتها انا مستعد اتحول من سني الى شيعي !! — Firas KD (@FirasKd22) April 6, 2020

فيما غرد ثالث: “نكتة الموسم بصراحة، بالله أعطوها لجمهورية طهران اللي اعداد المصابين بكورونا عندهم بتزايد، يمكن يخف الوباء عندهم بدل الوفيات المتزايد”.

نكتة الموسم بصراحه 😂🤣 يالله اعطوها لجمهورية طهران اللي اعداد المصابين بكورونا عندهم بتزايد يمكن يخف الوباء عندهم بدل الوفيات المتزايد .. فعلاً الحماقه اعيت من يداويها .. واللهم لاشماته — ح ..~ (@bent_hesssa) April 6, 2020

وتابع: “فعلاً الحمد لله أعيت من يدوايها، واللهم لا شماتة”.

يُشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العراق بلغ حتى الآن وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة العراقية 961 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 61 حالة وفاة بسبب المرض.

يشار إلى أن حظر التجول في بغداد والمحافظات العراقية دخل أسبوعه الثالث، في ظل توقعات بأن يستمر حتى تراجع حدة الإصابات بفيروس كورونا.

ووفقا لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن أكثر من 20% يقبعون تحت خط الفقر الوطني، فيما تصل نسبة البطالة بين فئة الشباب إلى 22.7%.