فيفي عبده
فيفي عبده
حياتنا

ظهرت بشكل صادم جداً.. “شاهد” فيفي عبده تؤدي وصلة رقص ساخنة من داخل الحجر المنزلي

كتب وطن
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أثارت الراقصة المصرية الجدل بأحدث الفيديوهات التي نشرتها عبر “انستجرام”، حيث استعرضت ماذا فعل “الحجر الصحي” بتضاريسها و”كرشها”.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو فكتبت: “قشطات عسلات فلات من أم الدنيا اكس كيوز مي أدي اللي اخدتو من المكرونة و اللازانيا ربنا يستر”.

ولم تكتف فيفي عبده بالسخرية على نفسها بما آل إليه شكلها بسبب زيادة وزنها أثناء الحجر الصحي الذي فرضه على المشاهير، بل قامت بوصلة رقص باستخدام فلتر، لتظهر ممتلئة الجسد أكثر من الطبيعة.

وكانت فيفي عبده قد استبدلت شعارها المعروف “خمسة اموواه” بـ”خمسة كورونا”، وذلك في فيديو مع الفنانة غادة عبد الرازق من داخل إحدى الطائرات، وكانت ترتدي”الكمامة” خوفا من فيروس كورونا.

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