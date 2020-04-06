ليس في الصومال ولا بنجلاديش.. فيديو مؤسف جعل العراقيين يترحمون على أيام صدام حسين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمقطع فيديو أظهر زحاما شديدا وتنازع عشرات الأطفال والمواطنين العراقيين، وهم يركضون خلف سيارة توزّع مساعدات غذائية.

ووفق ما رصدته (وطن) أظهر مقطع الفيديو الازدحام الكبير والتنازع بين مجموعة كبيرة من الرجال والأطفال العراقيين خلف سيارة توزع المساعدات الغذائية، في ظل حالة حظر التجوّل للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في البلاد.

بعد ١٧ سنة من حكم ملالي #العراق

هكذا أصبح حال المواطن

يركض خلف سيارة توزع المساعدات الغذائية

مجرمون .. قتلتم وعذبتم وشردتم الشعب والآن فقرة الجوع والذل pic.twitter.com/CRSFHVKqIA — عمر الــــــــمنصــوري (@omarAL_mansuri) April 6, 2020

وعبر العديد من النشطاء عن استيائهم الشديد لما وصل إليه حال العراق، والفقر الشديد الذي بات ينهش في كافة شرائح الشعب العراقي بسبب الفساد الحكومي.

المغرّد عمر المنصوري أحد متداولي المقطع علق مستنكرا: “بعد 17 سنة من حكم ملالي العراق، هكذا أصبح حال المواطن”.

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وتابع: “يركض خلف سيارة توزع المساعدات الغذائية، مجرمون، قتلتم وعذبتهم وشردتم الشعب والآن فقرة الجوع والذل”.

فيما قالت مغردة أخرى معقبة على المقطع: “ليس في الصومال، ليس في صحراء النيجر، ليس في أحياء بنغلاديش الفقيرة”.

ليس في الصومال❗

ليس في صحراء النيجر❗

ليس في أحياء بنغلادش الفقيرة❗

💥في بلد ينتج 5 ملايين برميل يوميا، وفيه أعذب أنهار العالم وأخصب الأراضي الزراعية‼



إنها في بلدي #العراق الذي تحكمه #إيران وذيولها..!



– نسخة لذيول إيران في البدان #العربية

"هكذا سيكون حالكم لو حكمتكم إيران".! pic.twitter.com/isNilb1otl — د.أســرار (@dr_asrar20) April 6, 2020

وتابعت: “بل في بلد ينتج 5 ملايين برميل نفط يومياً، وفيه أعذب أنهار العالم وأخصب الأراضي الزراعية، إنها بلدي العراق، الذي تحكمه إيران وذيولها”.

وختمت ناصحة شعوب العرب:”نسخة لذيول إيران في البلدان العربية، هكذا سيكون حالكم لو حكمتكم إيران”.

مغرد ثالث استشهد بحديث الإمام ابن تيمية عن الشيعة: “وأحسن أحوالهم إذا كانوا تحت ظل حكم سني، أما إذا حكموا هم عمّ الفساد البلاد والعباد” وواقع العراق واليمن ولبنان وإيران خير شاهد”. وتابع: “اللهم يا عظيم طهّر بلاد المسلمين من المشركين والمنافقين”.

قال ابن تيمية رحمه الله عن الشيعة (واحسن أحوالهم اذا كانوا تحت ظل حكم سني اما اذا حكموا هم عم الفساد البلاد والعباد) وواقع العراق واليمن ولبنان وايران خير شاهد

اللهم ياعظيم طهر بلاد المسلمين من المشركين والمنافقين — ابومحمد (@abumohammed334) April 6, 2020

يُشار إلى أن العراق يعيش حالة من حظر التجوّل والحجر المنزلي وتعطيل لكافة مناحي الحياة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

هذا وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في كافة أنحاء العراق حتى اللحظة وبحسب آخر تصريح لوزارة الصحة العراقية 961 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 61 حالة وفاة.

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