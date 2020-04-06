“بدك صبغة بنية لمرتك”.. “شاهد” صيدلي أردني يعنف زبائنه قتل الأردنيين من الضحك

خرج صيدلي أردني في مقطع فيديو “ساخر” يعبر فيه عن استياءه من خدمة التوصيل التي يقوم بها بناءً على قرارات السلطات الأردنية، القاضية بتوصيل الأدوية والمسلتزمات الطبية الضرورية للمواطنين.

ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع الشاب الصيدلي وهو يقول: “يا إخوان مشان الله الدولة قالت وصلوا والأدوية الضرورية والحليب للمقطوعين”.

في الاردن اجبروا الصيادلة على توصيل الادوية الضرورية للناس وهذا الصيدلي طافرة معاه pic.twitter.com/UrDcYpjLdh — عماد ⓭ (@lord_emad55) April 6, 2020

وتابع مستنكراً طلبات الزبائن الغير ضرورية: “مقطوعين فراشي سنان وشامبو، وشو كمان مقطوعين، أه صوابين وكريمات ولوشن”.

وأضاف الصيدلي الأردني: “مشان الإسلام ترى أقسم بالله مطوّل بالي، مقطوعين لوشن”.

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وتابع بعدها ساخراً، يخاطب شخصاً طلب صبغة شعر وجعله يوصلها له للبيت: “يلي طلبت صبغة شعر بنية لمرتك، انشالله بيكون يوصلك الفيديو، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وحسبي الله ونعم الوكيل فيا اللي وصلتلك ياه”.

وختم : “اقسم بالله انك بتخنق، بدك بني، زهقت أسود يا ابن اللذين”.

وأثار مقطع الفيديو سخرية عشرات من المعلّقين الذين رأوا في حديث الصيدلي مادة مثيرة للضحك، فيما علقت طالبة صيدلة قائلة بأنها تنوي بتغيير تخصصها منذ هذه اللحظة بعدما شاهدت ما يحدث مع الصيادلة، خوفاً من أن يحصل لها مثلهم.

انا افكر اغير تخصصي قبل يصير فينا اللي صار فيهم 💔 — avxv (@avxv10) April 6, 2020

فيما قال آخر مؤيداً لاستياء الصيدلي بمقطع الفيديو بأنه لا لوم عليه، وأن الناس “سخيفة” على حد قوله في طلباتها في هذه الأوقات.

ما ينلام ناس سخيفه طلباتها زي وجهها — almansour B (@basayel__) April 6, 2020

ويأتي قرار السلطات الأردنية للصيدليات بتوصيل الأدوية للمواطنين ضمن إجراءات حظر التجوّل التي تفرضها السلطات الأردنية منذ أسبوعين في كافة أرجاء المملكة وضمن قرار الدفاع المعمول به حاليا من قبل الجهات الرسمية الأردنية.

هذا وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كافة أنحاء المملكة 349 حالة إصابة بحسب آخر بيان لوزارة الصحة الأردنية.

أما عدد الوفيات فبلغ 6 حالات وفاة بسبب الإصابة بالفيروس المستجد الذي تحول لوباء عالمي.

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