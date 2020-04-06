“شاهد” لماذا بكت هذه الموظفة بوزارة الصحة في سلطنة عمان أمام الكاميرا!؟

روت مشرفة ضبط جودة في مركز اتصال وزارة الصحة بسلطنة عمان موقفاً مؤثراً لأمّ عُمانية كبيرة في السن تطلب المساعدة من مركز الاتصال خوفًا على ابنها من فيروس كورونا.

وقالت المشرفة “جميلة العبيدي”، إن تلك الأم اتصلت ترجو الموظفة للتدخل لمنع ابنها من الخروج من المنزل مع مجموعة من الشباب، كي لا يُصاب بالفيروس، وذلك من باب الحرص على ابنها.

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل (٣٣) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد19) ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٣٣١) حالة وعدد الوفيات (٢).

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (٣٣) ثلاثاً وثلاثين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٣٣١) ثلاثمائة وإحدى وثلاثين حالة وعدد الوفيات حالتين (٢)#عمان_تواجه_كورونا #كوفيد١٩#خليك_بالبيت pic.twitter.com/5nX64uW7vU — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) April 6, 2020

وتجاوز مجموع الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في أنحاء العالم مليونا و280 ألف حالة، توفي منهم أكثر من 70,300 شخص، في وقت تعافى فيه أكثر من 270 ألف مصاب، وفقا لأحدث إحصاءات نشرتها اليوم الاثنين جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي تراقب انتشار الوباء.