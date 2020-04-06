مشرفة ضبط جودة في مركز اتصال وزارة الصحة بسلطنة عمان
مشرفة ضبط جودة في مركز اتصال وزارة الصحة بسلطنة عمان
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“شاهد” لماذا بكت هذه الموظفة بوزارة الصحة في سلطنة عمان أمام الكاميرا!؟

كتب وطن
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روت مشرفة ضبط جودة في مركز اتصال وزارة الصحة بسلطنة عمان موقفاً مؤثراً لأمّ عُمانية كبيرة في السن تطلب المساعدة من مركز الاتصال خوفًا على ابنها من فيروس .

وقالت المشرفة “جميلة العبيدي”، إن تلك الأم اتصلت ترجو الموظفة للتدخل لمنع ابنها من الخروج من المنزل مع مجموعة من الشباب، كي لا يُصاب بالفيروس، وذلك من باب الحرص على ابنها.

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة في عن تسجيل (٣٣) حالة إصابة جديدة بمرض (كوفيد19) ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٣٣١) حالة وعدد الوفيات (٢).

وتجاوز مجموع الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في أنحاء العالم مليونا و280 ألف حالة، توفي منهم أكثر من 70,300 شخص، في وقت تعافى فيه أكثر من 270 ألف مصاب، وفقا لأحدث إحصاءات نشرتها اليوم الاثنين جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي تراقب انتشار الوباء.

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