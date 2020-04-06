صورة مستفزة وحركة “قليلة حياء”.. حفيد عمر الشريف الشاذ يرتدي حمالة صدر نسائية!

“انت إزاي حفيد عمر الشريف البرنس”.. هكذا تساءل الجمهور الذي صُدم بآخر صورة نشرها عمر الشريف جونيور حفيد النجم المصري عمر الشريف.

حيث ظهر عمر الشريف جونيور في صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على”انستجرام”، وهو يرتدي جمالة صدر نسائية على إحدى الشواطئ بأمريكا، ما فجر موجة تعليقات غاضبة ضده.

فكتب أحدهم: “لله يرحم جدك كان علم في السينما”، وعلق آخر: “مع الاسف الجسم هذا البطل لشخصيه مثلك “.

وكان عمر الشريف جونيور قد اعترف بمثليته الجنسية قبل سبعة سنوات فقط، ولم يأبه بالإساءة إلى أجداده الأسطورة عُمر الشريف وفاتن حمامة.

وأثار عمر الشريف جونيور جدلاً قبل أيام بصورة أيضاً عبر “انستجرام” لجديه عمر الشريف وفاتن حمامة، وعلق عليها: “أجدادي هم مصدر دائم للأمل والإلهام والشجاعة. ما زلت أتطلع إليهم للحصول على إجابات في هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة ” .

وكان آخر ظهور لعمر الشريف جونيور بصحبة الفنانة يسرا والتي شاركت جمهورها بصورة تجمعها به على السجادة الحمراء من حفل توزيع جوائز الأوسكار، فبراير الماضي.