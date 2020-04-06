عقله لم يعد يحتمل حل أكثر من مشكلة.. حساب شهير يكشف تفاصيل خطيرة عن وضع محمد بن سلمان

كشف حساب شهير على مواقع التواصل الاجتماعي “توتير”، تفاصيل خطيرة عن ما يواجهه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها السعودية.

وقال حساب “الوجبه”، والمهتم بالشأن الخليجي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “الوضع في السعودية خطير جداً، كما وصلني أن محمد سلمان في وضع صعب وعقله لم يعد يحتمل حل أكثر من مُشكله في المملكة”.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .. الوضع في السعودية خطير جدا .. كما وصلني ان محمد سلمان في وضع صعب وعقله لم يعد يحتمل حل اكثر من مُشكله في المملكه واخطرها :

١. انتشار الڤايروس وعدم وجود الإمكانيات

٢. انقسام العائلة الحاكمه

٣. توجه أمريكي لعزل سلمان

٤. نقص المواد الغذائية — الوجبه (@ojjjjiiiijjjjo) April 5, 2020

وأوضح الحساب أن أخطر تلك المشاكل هي: “انتشار الفيروس وعدم وجود الإمكانيات، انقسام العائلة الحاكمة، التوجه الأمريكي لعزل الملك سلمان، نقص المواد الغذائية، حرب اليمن، حصار قطر، عداء تركيا، الالتزامات المالية مع مصر وباقي حُلفاء عاصفه الحزم (الفاشلة)، دعم الإعلام المصري الفاشل، رفع سعر النفط لسعر مناسب لتسديد معاش الموظف السعودي”.

وأضاف الحساب الشهير: “كُل ما ذكرت عبارة عن استراتيجيات فاشلة لمحمد سلمان نتيجة تحالفه مع الحمار محمد زايد”.

٥. حرب اليمن

٦. حصار قطر

٧. عداء تركيا

٨. الالتزامات المالية مع مصر وباقي حُلفاء عاصفه الحزم (الفاشله)

٩. دعم الإعلام المصري الفاشل

١٠. رفع سعر النفط لسعر مناسب لتسديد معاش الموظف السعودي

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كُل ماذكرت عبارة عن استراتيجيات فاشله لمحمد سلمان نتيجه تحالفه مع الحمار محمد زايد — الوجبه (@ojjjjiiiijjjjo) April 5, 2020

وتابع: “حتى هذه اللحظة يظهر لنا مسئول من المخابرات السعودية معه ضابط يتحدث عن مرض وفيروس بدون الحديث عن خطه عمل او متحدثين دكاترة او وصول أجهزة، ونعلم جيداً ان المواطن السعودي في السابق”.

وأكمل الحساب الشهير: “الآن، اخر هم الحكومة ونعلم ان الاستراتيجية السعودية في: “الصحة، التعليم، الغذاء”.

حتى هذه اللحظة يظهر لنا مسئول من المخابرات السعودية معه ضابط يتحدث عن مرض وفايروس بدون الحديث عن خطه عمل او متحدثين دكاترة او وصول اجهزه .. ونعلم جيدا ان المواطن السعودي في السابق والآن ،اخر هم الحكومه ونعلم ان الاستراتيجيه السعودية في :

١. الصحه

٢. التعليم

٣. الغذاء

الاسوء — الوجبه (@ojjjjiiiijjjjo) April 5, 2020

وقال: “في الختام يجب أن لا ننسى واُذكركم واُذكر نفسي أن هُناك ملك اسمه حمد عيسى .. ماله داعي أبدا حسب تصريحات كثيره للأمم المتحدة ودوله قطر ذكرت أيضا ذلك.. اذا شفته في الطريق حاول انك اتفصخه الجاكيت .. يختفي .. وشكرا يد مرفوعة”.

وفي الختام .. يجب ان لاننسى واُذكركم واُذكر نفسي ان هُناك ملك اسمه حمد عيسى .. ماله داعي أبدا حسب تصريحات كثيره للأمم المتحده ودوله قطر ذكرت أيضا ذلك.. اذا شفته في الطريق حاول انك اتفصخه الجاكيت .. يختفي .. وشكرا ✋ — الوجبه (@ojjjjiiiijjjjo) April 5, 2020

وانهالت التعليقات على ما أورده الحساب الشهير والتي عبرت عن انتقاد سياسة بن سلمان وتبعيته لمحمد بن زايد.

يبدو أن السياسة لم تعلم أحد كما يجب .. محمد بن سلمان أفضل من يمثل المصالح الأميركية في السعودية والمنطقة أيضا لهذا الفترة و المستقبل انظر للوضع وهو ولي عهد كيف حقق أهداف السياسة الأميركية المعلنة وغير المعلنة فكيف اذا أصبح ملكا . لا شي ثابت الا المصالح — Hareth (@Hareth25897874) April 6, 2020

هو خالص من زمان افتكر العالم لعبه ماسك كنترول ويلعبهاواللي حوليه كبرو له ونفخو ايش الفيايدة من مادة ومركز وجاة والعقل صفرالاستثمار الحقيقي للحاكم شعبه والعدل فقط اي شي خارجي ولا غيرة ماراح تفيدهم قصور ف الخارج وارصدة والشعب منتهى ومظلوم وحياة بائسه ربي منتقم جبار — Amalya (@Amalya_2) April 6, 2020

زاده الله هما و غما و كمدا. و حفظ الله شعب و أرض الحرمين من مكر الماكرين — najib Abou sami (@najib2211) April 5, 2020

آن ربك لبلمرصاد — A A 2022 الحساب رقم ١٨ (@2022qatarA) April 6, 2020

يارجال حتى فحص مايفحصون نفس باقي الدول — قطري وشيخي تميم (@qatari_2017) April 5, 2020

وفي وقت سابق، فجر المغرد الشهير “مجتهد” مفاجأة صادمة عما قال إنها الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا المستجد في السعودية، مؤكدا أن الوضع في المملكة أصبح مخيفاً جداً وسط حالة من التعتيم الرسمي المتعمد من قبل النظام.

وقال “مجتهد” في تغريدة له، إن الأرقام الحقيقية للوباء في كافة المملكة مخيفة مشيرا إلى وجود أكثر من ١٠٠٠ حالة في مستشفى الشميسي بالرياض مع مئات الحالات في المستشفيات الأخرى بخلاف الآلاف من الحالات في الحجر دون مستشفى، حسب وصفه.

وأوضح المغرد الشهير بتسريباته من داخل أروقة الحكم بالمملكة أنه في مكة تم تخصيص مستشفى الملك عبد العزيز إضافة لمستشفى النور لمواجهة الوباء، مشيرا لوجود٥٠ عنصرا من الطاقم الطبي مصابون في مكة.

وشدد على ابن سلمان يفرض حظر التجول الكامل ولا يريد أن يعترف بالرقم الحقيقي.

وفي وقت سابق، كشف العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، شاهين السليطي، تفاصيل تورط الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد، في قضية اعتقال الأمراء مؤخراً، والسبب الذي دفعهما لذلك.

وقال السليطي: “تورط سلمان وابنه باعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز وكبار الأمراء من أحفاد عبدالعزيز، وفشل سيناريو المؤامرة والتخطيط للانقلاب الذي حاول بن سلمان تسويقه “.

وأضاف السليطي: “توحدت أسرة آل سعود الآن ضد “الداشر”- في إشارة إلى محمد بن سلمان-، واتفقت على مبايعة أحمد بن عبد العزيز ليصبح هو الملك القادم للسعودية”.

وتحدث السليطي، عن الاتفاق السري بين الأمراء السعوديين، بالقول: “بالاتفاق السري بين الأمراء من أبناء وأحفاد المؤسس عبد العزيز تم مبايعة أحمد بن عبدالعزيز ليصبح الملك القادم، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان أنت وأبوك”.

وفي وقت سابق، قالت علقت صحيفة “لوموند” الفرنسية، على حملة الاعتقالات التي استهدفت امراء في السعودية، على رأسهم الأمير أحمد بن عبدالعزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، بتهمة الخيانة العظمى.

وكان الحرس الملكي السعودي اعتقل، الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود شقيق الملك سلمان وابن شقيق الملك الأمير محمد بن نايف من منزليهما.