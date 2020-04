“جوجل” يطمئن المواطنين العُمانيين بالسلطنة وينشر هذه الأرقام الرسمية

نشارككم المؤشرات الإيجابية من "جوجل" التي تشير لحرصكم على الالتزام بالإجراءات والإرشادات الوقائية المعلن عنها.

We share with you some positive indicators from Google that reflect your adherence to official procedures and preventive guidelines.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/O95Ou1g7ee