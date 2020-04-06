“جوجل” يطمئن المواطنين العُمانيين بالسلطنة وينشر هذه الأرقام الرسمية
طمأن محرك البحث الشهير “جوجل” المواطنيين العُمانيين بسلطنة عمان، بنشره مؤشرات إيجابية استندت لإحصائيات رسمية تشير لحرص المواطنين والمقيمين بالسلطنة على الالتزام بالإجراءات والإرشادات الوقائية المعلن عنها.
وأوضحت المؤشرات بحسب جوجل والتي نقلها حساب “عمان تواجه كورونا” التابع لمركز التواصل الحكومي بالسلطنة، انخفاض عمليات البيع بالتجزئة وارتياد أماكن الترفيه.
وحدث أيضا انخفاض كبير بعدد المرتادين للمطاعم والصيديليات والمتنزهات والأماكن العامة.
من جانبها أعلنت وزراة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في السلطنة إلى 331حالة.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على تويتر اليوم ، إن 61 إصابة بالفيروس تماثلت للشفاء ، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة .
ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
هنا سرطنة عمان