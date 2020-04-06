جثث موتى كورونا مكدسة في الأكياس تنتظر نقلها لشاحنات التبريد.. “شاهد” صور من داخل مستشفيات نيويورك

نشرت صحيفة أمريكية، صوراً صادمة لأكياس حفظ جثث وفيات فيروس كورونا، والتي ملأت أروقة مستشفى بروكلين، في نيويورك والتي تعتبر أكثر الولايات تضرراً من الفيروس.

وأظهرت الصورة، التي نشرتها صحيفة “نيويورك بوست”، عدداً كبيراً من أكياس حفظ الجثث البرتقالية مكدسة في المستشفى قبل أن يتم نقلها إلى الشاحنات المبردة، وذلك وسط ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 2400 حالة.

وأظهرت صور أخرى، وفق الصحيفة، أفراد من الطاقم الطبي يرتدون معدات الوقاية ويقومون بتحريك الجثث المكدسة من أروقة المستشفى إلى شاحنة التبريد التي يتم استخدامها كمشرحة مؤقتة.

يأتي هذا في وقت نيويورك سجّلت فيه نيويورك لأول مرة منذ أسبوع، تراجع عدد حالات الوفاة بشكل طفيف عن اليوم السابق، ولكن مع ذلك تم تسجيل نحو 600 حالة وفاة جديدة وأكثر من 7300 حالة إصابة جديدة.

هذا وتستعد الولايات المتحدة إلى مواجهة أسبوع حاسم في أزمة فيروس كورونا مع تحذير كبيرة أطباء هيئة الصحة العامة الأمريكية التي قالت: “بكل صراحة، سيكون هذا أصعب أسبوع وأكثرها حزناً في حياة معظم الأمريكيين”.

لكن ما زال بضعة حكام ولايات يرفضون إصدار أوامر بالبقاء في المنازل، كما أقامت بضع كنائس قداديس ضخمة بمناسبة أحد السعف، كما أمرت معظم الولايات سكانها بالتزام منازلهم وعدم الخروج سوى للضرورة لإبطاء انتشار الفيروس في الولايات المتحدة، حيث أظهرت الاختبارات إصابة أكثر من 335 ألف شخص بالفيروس ووفاة أكثر من 9500، بحسب إحصاء رويترز.

فيما يتوقع الخبراء الطبيون بالبيت الأبيض وفاة ما بين 100 ألف و240 ألف أمريكي في تلك الجائحة حتى إذا تم الالتزام بالأوامر الصارمة بالبقاء في المنازل.