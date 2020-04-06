السعودية مودل روز تنشر فيديو “فاضح” مع صديقها: “ما أبغى أقولكم ايش صار بعد التمرين”

أثارت الفاشينيستا السعودية، مودل روز، جدلاً واسعاً، في فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وآخر ما لجأت إليه الفاشينيستا”مودل روز” هو استخدام ظهر صديقها لتعليم مُتابعيها أحد التمارين الرياضية.

مودل روز تشرح تمرين رياضي جديد باستخدام ظهر صديقها 🏃🏻‍♀️ pic.twitter.com/6rwfi8lF06 — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 5, 2020

حيث ظهرت في فيديو مُتداول عبر “السوشيال ميديا”، ترتدي ملابساً رياضية مُثيرة، وبدأت بتعليم الفتيات أحد التمارين قائلة: “راح تحطين رجلك كذه فوق، ولو ماعندك شي حطي كرسي عادي”، ما دفع المتابعين لسؤالها: “ليش ماحطيتي كرسي طيب بدل ظهر صديقك؟”، وسخرت أخرى: “ما أبغى أقولكم ايش صار بعد التمرين؟”.

يُذكر أن الفاشينيستا السعودية، مودل روز مُتهمة بالإساءة إلى بنات الخليج بسبب ملابسها التي تظهر به في أغلب صورها وهي عارية البطن وأجزاء أخرى، رغم انتمائها للسعودية، ما دفعها للخروج عن صمتها ومُهاجمة المنتقدين قائلة: “أنا لبسي خاص فيني أنا.. أهلي غير أهلكم.. وتفكير أهلي غيركم.. وتربيتهم لي غيركم.. وتقاليدنا غير تقاليدكم.. كل واحد له طريقة لبس غير الأخر.. واللي ينتقد هذا الكلام يبقي إنسان جاهل”.

ولم تكن هذه المرة الاولى للمودل السعودية، إذ نشرت عارضة الأزياء مودل روز مقطع فيديو جديد على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعيّ، أشعل جدلاً واسعاً.

وظهرت مودل روز في الفيديو الذي صورته استخدام تطبيق “تيك توك” مرتدية فستاناً أسود اللون مكشوفاً عند منطقة الصدر، وهي ترقص على أنغام موسيقى أجنبية .

وتعرضت مودل روز للانتقادات بسبب هذا الفيديو وظهورها “المثير” .