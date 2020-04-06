إمام كويتي
إمام كويتي
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إمام مسجد كويتي يثير فضيحة كبرى: 90% من الجمعيات الخيرية بالكويت حرامية.. وأعرفهم شخصياً!

كتب خاص "وطن"
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فضح ، حال بالكويت، وكشف أن 90% من هذه الجمعيات مُحتلين ونصابين.

وقال إمام المسجد في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، “إذا عندك صدقات سواء زكاة أو فلوس وحابب تتصدق وتساعد فقير، نصيحة مني لا تعطي الجمعيات الخيرية”.

وأضاف إمام المسجد الذي لم تتضح هويته: “أعطي الفقير بيده.. لأنه 90% من الجمعيات الخيرية حرامية بواقين أعرفهم شخصياً، ياكلون من الشق للشق، تعرف ناس فقيرة عطهم بإيدهم”.

وتباينت ردود الأفعال حول كلام إمام المسجد الكويتي، فمنهم من طالبه بالإبلاغ عن هذه الجمعيات، ووضع رقابة مشددة عليها، ومنهم من اتهمه بتشويه سمعة الجمعيات خاصة أنها تتبع وزارات الشئون الإسلامية في دول الخليج.

يُذكر أن  خط الفقر يختلف من دولة الى اخرى، ويتراوح بين دولار و10 دولارات في اليوم حسب البلدان ودرجة الفقر فيها، أما في البلدان النفطية أو الغنية بالموارد فالأمر يختلف تماماً، وتوقعت وزارة المالية الكويتية أن يراوح حد الفقر في بين 25 و35 ديناراً في اليوم كمدخول مقبول نسبياً ودون ذلك يقع المواطن تحت خط الفقر بالمعنى الكويتي للكلمة.

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