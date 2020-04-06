فيديو مرعب.. أردني يوثق بكاميرا جواله “ما لا يتصوره عقل” داخل مركز دفن إسلامي بنيويورك بسبب كورونا

أظهر مقطع فيديو تداولته صفحات ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زيارة شاب أردني لمركز للدفن الإسلامي في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث تتكدس عشرات الجثامين لأشخاص مسلمين توفوا بسبب فيروس كورونا.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي أثار صدمة للكثير من النشطاء، تراكم عشرات الجثث فوق بعضها داخل مركز الدفن، وسط ذهول وصدمة من الشاب الأردني الذي أخذ يصوّر ما يراه متلفظا بعبارات: “لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”

بالفيديو…شاب أردني في أميركا يزور مركز للدفن الاسلامي في مدينة نيويورك حيث يظهر داخل المركز تكدس لعشرات الجثامين لاشخاص متوفين بفيروس كوورنا ومن ضمنهم شباب صغار بالسن pic.twitter.com/KQZGPNG9o0 — الأردنية نت (@alurdunyya) April 6, 2020

ويُسمع بداية من المقطع صوت مصوّر الفيديو يتكلّم مع أحد الموظفين في المركز، والذي أوضح من جهته بأن اليوم فقط دخل على المركز 55 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، قاموا بدفن 10 أشخاص منهم.

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وأوضح الموظّف بالمركز أن الأغلبية من الوفيات كبار بالسن، فيما هناك أيضاً شباب وصغار بالسن توفوا بسبب الفيروس وجثثهم موجودة لدى المركز تحضيراً لدفنها.

وأخذ الشاب الأردني يتجوّل داخل المركز بين الجثث المتراكمة، وسط مشاعر من الحزن والدعاء والبكاء، وقال: يعني يا شباب الوضع سيئ جداً، إحنا شهادة عيان الآن لتشوفوا شو بيصير”.

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال مختلفة لدى المعلّقين الذين اعترضوا على تصوير الجثث بهذا الشكل معتبرين بأن للميت حرمة لا يجوز تجاوزها، حيث قال أحد المغرّدين معلّقاً: “هذا الحكي ما بصير الميت له حرمة ويحرم تصويره”، مضيفا: “بعضهم عورته مكشوفة مش لهذه الدرجة التخلف والجهل”.

هذا الحكي ما بصير الميت له حرمة ويحرم تصويره بعضهم عورتهم مكشوفة مش لهذه الدرجة التخلف والجهل — Elkia (@IilkiaAlhirasi) April 6, 2020

فيما اكتفى معلّقون آخرون بالدعاء والتضرع إلى الله، حيث قال ” خليل الفيومي” : ” لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرفع البلاء”.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم ارفع البلاء — Khalil Alfayomi (@alfayomi_khalil) April 6, 2020

فيما أوضحت الصفحة ناشرة المقطع بأنها تنشر المقطع لهدف التوعية بأن هناك شباب صغار أيضاً يتوفون بسبب الفيروس وليس كبار السن والمرضى كما يفهم الجميع”.

الجزء الأخير



تنويه ..ننشر المقطع للتوعية حول خطورة الفيروس وعدم اقتصار ضحاياه على كبار السن او أصحاب الامراض المزمنة فقط pic.twitter.com/jJtusZy5jt — الأردنية نت (@alurdunyya) April 6, 2020

هذا وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة 337 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9667 حالة وفاة بسبب الفيروس.

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