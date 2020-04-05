“شاهد” المرتزق الأردني يوسف علاونة يتطاول على الداعية الكويتي محمد العوضي ويشمت بأزمة البصل

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا للمرتزق الأردني يوسف علاونة، يتطاول فيه على الداعية الكويتي محمد العوضي بسبب تأييده لتركيا وثناءه على رئيسها رجب طيب أردوغان.

وظهر المرتزق الأردني الذي بات مدعوما من ابن سلمان ويقيم في السعودية، وهو يهاجم الشيخ محمد العوضي بعد أن عرض مقطعا مصورا له يمدح فيه تركيا ويثني على رئيسها.

واتهم علاونة الشيخ العوضي بدعمه لما وصفهم بـ “الإخونج” قائلا:”انت تعرف اني احبك يا شيخ محمد ولكن تأييدك لأردوغان والإخونج جريمة يجب أن تبرأ إلى الله منها”

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واستكمل المرتزق الأردني وصلة سبه لأردوغان وتطاوله عليه إرضاء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يمسك بطوقه الآن وتحدث بأكاذيب ومزاعم يرددها الذباب الإلكتروني دائما بشأن تركيا.

يشار إلى أنه في مارس الماضي تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للكاتب الأردني يوسف علاونة، يصف فيه معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ “البهائم”.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، ويبدو انه يعود إلى أيام تأييد الكاتب “المتلون” يوسف علاونة لحلف تركيا قبل أن يتحول ويسبح بحمد السعودية والامارات، فقد وجه هجوماً عنيفاً ضد معارضي الرئيس التركي.

وقال علاونة، وفق الفيديو: “أردوغان رجل شاطر يعمر ويبني بلد وقفز عن الحاجز، والبهايم العرب للي ضد أردوغان كان فيهم بهايم عرب مع أتاتورك”، في إشارة إلى السعودية والامارات، إذ لاقى الفيديو موجة من السخرية على مواقف الكاتب الأردني المتحول.

ويعتبر يوسف علاونة أحد الكتاب الذين تستخدمهم الإمارات والسعودية للتطبيل لها عربياً وترويج خططها الأمر الذي يخالف ما جاء في هذا الفيديو، خاصة وأن علاونة انبرى مؤخراً في الهجوم على أردوغان وتركيا والفلسطينيين، موجهاً الاتهامات يميناً ويساراً لكل من يخالف سياسات الدولة المشغلة له.

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