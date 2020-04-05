مستشفى جابر
مستشفى جابر
حياتنا

نهاية غير متوقعة لجريمة قتل في مستشفى جابر بالكويت!

كتب وطن
0

ضبط رجال الأمن الكويتيين شخصاً في حالةٍ غير طبيعية أبلغ عن في مستشفى جابر .

ووفق مصدر أمني فقد تم توجيه الدوريات إلى الموقع، حيث عُثر على المُبلّغ، والذي بدا من تصرفاته أنه خارج نطاق التغطية.

وبالتقصي، اتضح أنه لا صحة للبلاغ، وبرر ما قام به بأن أبناءه يحتاجون إلى الطعام داخل المحجر الصحي، وعندما لبى طلبهم رفض رجال النقطة الأمنية السماح له بإدخاله لهم.

وجرى اقتياد المبلّغ إلى الجهات المختصة للتحقيق معه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.بحسب “الراي”

قد يعجبك ايضا
حياتنا

شمس الكويتية بملابس شفافة تكشف عن صدرها في صورة أثارت غضباً واسعاً

حياتنا

طبيب كويتي مختصّ يكشف تفاصيل مثيرة عن دور الملوخية في علاج فيروس كورونا

الهدهد

“شاهد” ممثل مصري شهير يتطاول على الكويتيين ويسب حياة الفهد وحمد المزروعي…

الهدهد

“شاهد” المرتزق الأردني يوسف علاونة يتطاول على الداعية الكويتي محمد العوضي…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.