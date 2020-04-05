نهاية غير متوقعة لجريمة قتل في مستشفى جابر بالكويت!

ضبط رجال الأمن الكويتيين شخصاً في حالةٍ غير طبيعية أبلغ عن جريمة قتل في مستشفى جابر .

ووفق مصدر أمني فقد تم توجيه الدوريات إلى الموقع، حيث عُثر على المُبلّغ، والذي بدا من تصرفاته أنه خارج نطاق التغطية.

وبالتقصي، اتضح أنه لا صحة للبلاغ، وبرر ما قام به بأن أبناءه يحتاجون إلى الطعام داخل المحجر الصحي، وعندما لبى طلبهم رفض رجال النقطة الأمنية السماح له بإدخاله لهم.

وجرى اقتياد المبلّغ إلى الجهات المختصة للتحقيق معه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.بحسب “الراي”