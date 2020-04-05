ماذا قال إعلامي عراقي بارز عن دور الخلفية العسكرية لملك الأردن في محاربة “عدو البشرية”؟

اعتبر إعلامي عراقي أن الخلفية العسكرية للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جعلت استجابته كأسرع بلد في العالم يشدد على إجراءات مواجهة فيروس كورونا .

وقال الإعلامي عامر الكبيسي في تغريدةٍ له بـ”تويتر”: “ما تزال الأردن صاحبة شدة وعزيمة في محاربة فيروس كورونا، ولعل الخلفية العسكرية لملك الأردن، جعلت استجابته كأسرع بلد في العالم يشدد على إجراءات الطيران والمدارس، وتدخل بنفسه قبل أن ينتشر الفايروس في إربد كأنه قائد معركة”.

وأضاف: “في هذه الظروف ينبغي شكر الأردن التي أصبحت مثالا يحتذى”.

ما تزال الأردن صاحبة شدة وعزيمة في محاربة فيروس كورونا، ولعل الخلفية العسكرية لملك الأردن، جعلت استجابته كأسرع بلد في العالم يشدد على إجراءات الطيران والمدارس، وتدخل بنفسه قبل أن ينتشر الفايروس في إربد كأنه قائد معركة. في هذه الظروف ينبغي شكر الأردن التي أصبحت مثالا يحتذى — عامر الكبيسي ( العراق ) (@amer_alkubaisi) April 5, 2020

ولمواجهة الأزمة، أقر الأردن تفعيل قانون “الدفاع” (الطوارئ)، كما فرض “حظر تجوال” مفتوحا وشاملا، أكمل أسبوعه الثاني.



وأغلقت السلطات العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد (شمال) بشكل كامل.

ووجه الملك عبد الله الثاني مساء الأحد حكومة بلاده، إلى التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية في البلاد، وسط تضرر عجلة الاقتصاد المحلي، بسبب إجراءات الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا.

ودعا الملك عبد الله خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني إلى “الاستفادة من الموارد المحلية، لتصدير المنتجات الصناعية، التي يزيد الطلب عليها خارجياً في الوقت الراهن، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني”.

وطلب من الحكومة “دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة”.

وشدد على “ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية”، وأكد على “أهمية أن تكون الأولوية لصحة وسلامة المواطنين”.

وزاد: “لا يوجد أحد في العالم يملك الحل المثالي لمجابهة وباء فيروس كورونا، والتعامل مع آثاره على القطاعات المختلفة، ما يتطلب المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات”.

ومساء الأحد، أعلن جابر عن تسجيل (22) حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى ( 345)، بما فيهم المتعافين، فيما توفي 5 أشخاص بالفيروس .