فيديو مقزز .. عامل يبصق على العجين في مخبز بإمارة عجمان لنشر فيروس كورونا بين الناس!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مُقزز يُظهر عاملاً آسيوياً في أحد المخابز بإمارة عجمان في الإمارات، وهو يبصق على العجين قبل أن يُدخله الفرن لخبزه، في وقتٍ تشهد فيه الدولة تفشي فيروس كورونا .

ولاحقاً، أفادت وسائل إعلام إماراتية بقيام بلدية عجمان بإغلاق المخبز .فيما جرى اعتقال العامل وإحالته للفحص للتاكد من عدم إصابته بفيروس كورونا .

يُذكر أن وزارة الصحة بالإمارات أعلنت تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في الدولة 1505 حالة.

كما أعلنت شفاء 17 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 125 حالة.

واعلنت عن حالة وفاة لمصاب من الجنسية العربية يبلغ من العمر 53 عامًا، وذلك بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في الدولة 10 حالات.