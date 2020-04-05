وكأن كورونا لم يصل الأردن.. فيديوهات صادمة تثير جدلاً واسعاً:” وين هو حظر التجول”

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، اليوم الأحد، بمقاطع فيديو وصور توضح ازدحام كبير في مناطق متعددة في المملكة، في ظل حالة حظر التجوّل المفروضة والتي من المفترض أن يلتزم بها الأردنيون ولا يخرجوا فيها إلى الشوارع والتجمعات المزدحمة بهذا الشكل.

ويظهر في عدة مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع بين النشطاء ورصدتها “وطن” ازدحام كبير في أحد أسواق مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين في شمالي العاصمة الأردنية عمّان.

وصوّر الفيديو احتكاك وازدحام المواطنين بشكل كبير في داخل السوق الشعبي، الذي بدا من مقطع الفيديو بأنه لم تصل الموجودين فيه أخبار فيروس كورونا بعد، بشكل منافي للتعليمات والإجراءات الوقائية الواجبة للوقاية من خطر انتشار الفيروس.

وفي مقطع آخر ظهر ازدحام كبير جدا لعشرات المركبات والسيارات في إحدى شوارع منطقة “صويلح” في الأردن، وتساءل مصوّر المقطع عمّا إذا كان كل هؤلاء الموجودين في الشارع يمتلكون تصاريح للخروج؟ نظراً للازدحام الكبير وأزمة المرور الخانقة، وكأن البلاد في عيد أو موسم والوضع طبيعي جدا.

لكل الذين شككوا بالصورة التي نشرتها من صويلح بأنها قديمة!

تفضلوا بالصوت والصورة!

👇👇👇#الأردن pic.twitter.com/IadIRmDQyY — General Inspector (@GeneralInspect2) April 5, 2020

أما مقطع الفيديو الثالث الذي رصدته “وطن” فهو قادم من أمام رئاسة الوزراء الأردنية في منطقة الدوار الرابع، وقد صوّر المقطع أيضاً ازدحاماً مرورياً كبيراً لعشرات السيارات والمركبات، ويُسمع صوت مصوّر المقطع يقول: “طبعا يا إخوان حابب أصورلكم التشديد الأمني، كل السيارات هذه في الشارع”.

وهي كمان الدوار الرابع "من امام رئاسة الوزراء"!#الأردن pic.twitter.com/DFqH94AaAr — General Inspector (@GeneralInspect2) April 5, 2020

ولاقت حالة الانفلات من حظر التجوّل هذه في الأردن ردود أفعال حادة من المغردين، حيث علق أحدهم: “‏‎‎نص البلد معها تصاريح، ما في معنى لإستمرار الحظر سوى انه يوم بعد يوم يخنق الاقتصاد”.

نص البلد معها تصاريح، ما في معنى لإستمرار الحظر سوى انه يوم بعد يوم يخنق الاقتصاد — Muath Mbaidheen (@Muath_Mbaidheen) April 5, 2020

وقال آخر: “‏‎‎إذا كانت هذه الصورة حقيقية فهناك مشكله حقيقيه و كارثة حيث أن الحظر لا يأتي بنتائج سريعة بل العكس تماما دمار اقتصادي وصحي”.

فيما كتبت معردة ثالثة: “بشكل عام، الشوارع فيها سيارات بشكل ملحوظ”.

بشكل عام… الشوارع فيها سيارات بشكل ملحوظ، اكثر من الايام السابقة… انا قبالي جسر مستشفى الجامعة و الحركة طبيعية — Leena Y. Naoum (@naoum_y) April 5, 2020

وتابعت: “أكثر من الأيام السابقة، انا قبالي جسر مستشفى الجامعة والحركة طبيعية”.

هذا وبلغت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالأردن بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الأردنية 323 حالة إصابة مؤكدة.

فيما يستقر عدد الوفيات على 5 حالات وفاة بسبب الفيروس، كما أعلنت الحكومة الأردنية حظراً للتجوال منذ أسبوعين في كافة أرجاء المملكة إلا لمن يمتلكون التصاريح الخاصة بالخروج، وذلك للوقاية من خطر انتشار الفيروس.