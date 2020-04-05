فضيحة.. “السيسي” يرفض استقبال مصريين استأجرت قطر طائرة لإعادتهم وآخرون مُلقون في صحراء السعودية!

في فضيحة جديدةٍ تُضاف لسجل فضائح النظام المصري، كشف مصدر مسؤول في دولة قطر عن رفض السلطات المصرية – دون تقديم أية أسباب- استقبال طائرة خصصتها قطر لنقل مصريين إلى بلدهم.

وأكد مصدر مسؤول بالخارجية القطرية أن مصر رفضت استقبال طائرة أسبانية استأجرتها الدوحة يوم الجمعة الماضية، لإعادة مصريين عالقين بالدوحة، غير أن السلطات المصرية امتنعت عن استقبالها قبل ان تقلع بدعوى توقف جميع حركات الطيران الدولي في مطار القاهرة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

ونشر عدد من المصريين في فيديو تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه عشرات من العاملين في شركات قطرية يناشدون السلطات المصرية توفير وسيلة لرجوعهم إلى مصر بعد إنهاء عقودهم بالدوحة واتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة إلى بلادهم.

القاهرة ترفض استقبال المصريين العالقين في #قطر والسعودية pic.twitter.com/cjBYMF1wpD — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 5, 2020

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة إنّها طلبت الأحد من السلطات القطرية التواصل مع السلطات المصرية، بهدف حلّ مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر.

وأوضح المصدر القطري أن “جميع الأشقاء (المصريين) المعنيين يقيمون في سكنهم الآن دون تكبد أية تكاليف، وهم في ضيافة دولة قطر حتى تتيسر عودتهم إلى وطنهم.”

جديرٌ بالذّكر أن نظام السيسي انضم الى السعودية والامارات في فرض الحصار المتواصل على دولة قطر منذ عام 2017 .

وفي ذات السياق، تداول ناشطون مقاطع مصورة لمصريين عالقين في صحراء السعودية، مناشدين السلطات المصرية إعادتهم الى بلدهم، مؤكدين تقطع السبل بهم ونفاذ أموالهم، مستنكرين رفض القاهرة استقبالهم رغم توفر 3 عبارات في ميناء “ضبا” وحجزهم تذاكر لهذا الغرض .