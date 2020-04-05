شمس الكويتية بملابس شفافة تكشف عن صدرها في صورة أثارت غضباً واسعاً

استعرضت الفنانة شمس الكويتية مفاتن جسدها في جلسة تصوير جديدة ارتدت خلالها فستان باللون الأصفر، تظهر حمالة صدرها من تحته لأنه شفاف.

وعلقت شمس على الصور التي كانت بأكثر من وضعية: “‏لا فائدة من العيون إذا كان القلب ‏أعمى”.

وكانت أغلب التعليقات بكلمة واحدة :”نار”.

ورأى الجمهور أن صور شمس مُبتذلة ومحاولة لإغراء زوج جديد، بعد زواجها أكثر من مرة، وأنها تُرخص نفسها لمن يدفع أكثر.

وكانت شمس الكويتية قد أثارت الجدل مؤخراً بتصريح حول فيروس “كورونا” حين استعانت بآية من القرآن “إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفور”، لتُحذر جمهورها من اختفاء الطبقة المتوسطة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

وسخر منها الجمهور آنذاك مؤكدين أن الآية لا تتناسب مع سياق حديثها، كما أنها غير مُخولة للتحليل في هذه الأمور، لأنه ليس اختصاصها أن تقسم الناس إلى أسياد وعبيد على حد وصفها.