وفاة الشاعر العماني البارز مبارك العامري
وفاة الشاعر العماني البارز مبارك العامري
حياتنا

“شاهد” حُزن واسع بسلطنة عمان بعد فقدان أحد أعلام الأدب العُماني

كتب وطن
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عمّت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان حالة من الحزن بعد الإعلان عن وفاة البارز إثر صراع طويل مع المرض.

وفقد الأدب العُماني الشاعر الراحل مبارك العامري أحد رموز الشعر والأدب في السلطنة، حيث طبع اسمه في المشهد الثقافي العُماني والعربي بشكل مشرف .

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وعبّر المغردون العُمانيون عن حزنهم لرحيل شاعرهم “العامري”، داعين له بالرحمة ولذويه بالصبر .

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