“شاهد” حُزن واسع بسلطنة عمان بعد فقدان أحد أعلام الأدب العُماني
عمّت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان حالة من الحزن بعد الإعلان عن وفاة الشاعر العماني البارز مبارك العامري إثر صراع طويل مع المرض.
وفقد الأدب العُماني الشاعر الراحل مبارك العامري أحد رموز الشعر والأدب في السلطنة، حيث طبع اسمه في المشهد الثقافي العُماني والعربي بشكل مشرف .
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وعبّر المغردون العُمانيون عن حزنهم لرحيل شاعرهم “العامري”، داعين له بالرحمة ولذويه بالصبر .
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