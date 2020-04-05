“شاهد” حُزن واسع بسلطنة عمان بعد فقدان أحد أعلام الأدب العُماني

عمّت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان حالة من الحزن بعد الإعلان عن وفاة الشاعر العماني البارز مبارك العامري إثر صراع طويل مع المرض.

وفقد الأدب العُماني الشاعر الراحل مبارك العامري أحد رموز الشعر والأدب في السلطنة، حيث طبع اسمه في المشهد الثقافي العُماني والعربي بشكل مشرف .

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وعبّر المغردون العُمانيون عن حزنهم لرحيل شاعرهم “العامري”، داعين له بالرحمة ولذويه بالصبر .

عرفتُ #مبارك_العامري بإحساسه المُرهف، ويُغازل الكلمات تشكيلاً وتدقيقًا فتزدان كلماته عُمقًا وقُربًا لتتسرب إلى العُمق فتسكنه بحُب، تغنّى بشعره وصدح كبلبل طليق حُر بحب هذا الوطن العزيز.



رحمك الله أيها الأديب الذي سأفتقِد، وارحل شغوفًا بالبياض، كغيمة حُبلى بالزنبق على كفنك..😔 pic.twitter.com/Vpohv7nyfx — السَّيْف النَّـقَّاد 🇴🇲 (@Alnnaqad) April 5, 2020

وداعاً هادئاً كما تحب

وكما كانت روحك الوادعه شاعرنا الحبيب ومبدعنا الكبير #مبارك_العامري @madarat86

نسأل الله أن يغمد روحك الجنه وأن يجبر مصاب أسرتك ومصاب صديقك وصديقنا الصغير @speer12345

ومحبيك والثقافة العمانية التي نَذَرت تجربتك وسني عمرك في خدمتها



وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/Da1R2bt1t3 — خميس المقيمي (@almuqeemi) April 5, 2020

خبر محزن حقا، رحيل الأديب الجميل #مبارك_العامري، احر التعازي لابنه لبيد وابنته الأديبة أميرة وجميع أفراد أسرته، اديب ومثقف طبع اسمه في المشهد الثقافي العُماني والعربي بشكل مشرف، رحمه الله واسكنه فسيح الجنات #مبارك_العامري_في_ذمة_الله pic.twitter.com/btVoCGZw1F — د. سلمان الحجري (@salmanhajri) April 5, 2020

وداعاً هادئاً كما تحب

وكما كانت روحك الوادعه شاعرنا الحبيب ومبدعنا الكبير #مبارك_العامري @madarat86

نسأل الله أن يغمد روحك الجنه وأن يجبر مصاب أسرتك ومصاب صديقك وصديقنا الصغير @speer12345

ومحبيك والثقافة العمانية التي نَذَرت تجربتك وسني عمرك في خدمتها



وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/Da1R2bt1t3 — خميس المقيمي (@almuqeemi) April 5, 2020

ودّعت عُمان اليـوم الشاعر "#مبارك_العامري" بعد صراع مع المرض.



إننا الله وإنا إليه راجعون،، pic.twitter.com/oGgplY2PUD — أدب عُمان (@AdabOman) April 5, 2020

تقول بألفة أخاذة تشبهك: "الحضارة أن نصنع وجودنا بحبّ".. وتختم أبجديتك: "هوَ ليس ناياً

إنها الرّوح

سادرةً في الأنين"..

لم نلتق طويلاً.. لكنما التقينا كثيفاً

تماس المودة الصافية والتواضع والرقي.. ثالوث الحياة الأبدي.. الشعر والحبّ والجمال.. #مبارك_العامري pic.twitter.com/xR92w2usYI — Batool.Hameed (@BatoolHameed) April 5, 2020

كان اللقاء الاخير في معرض الكتاب عندما تحامل على مرضه ليحضر توقيع كتاب ابنه لبيد ، رحم الله العم #مبارك_العامري وأسكنه فسيح الجنان.

@speer12345 #مبارك_العامري_في_ذمه_الله https://t.co/h75NQHCunW pic.twitter.com/NftkdqBp8V — أ مـ ـجـ ـد الـ ـر ا شـ ـد ي 🌟 (@amj000d) April 5, 2020

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