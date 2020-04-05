“سنكسر إيدك ونطعمك الجزمة” .. فنان كويتي يرد بقوة على إساءة ممثل مصري للكويتيين وحياة الفهد

“قبل ان ترفع الجزمة، سنمسك ايدك ونكسرها ونطعمك الجزمة، يا كلب ..”، بهذه الكلمات الحادة رد الممثل الكويتي عبدالله بهمن على تطاول الفنان المصري محمد التاجي على الشعب الكويتي .

وكان “التاجي” يعلّق على أزمة تصريحات الفنانة حياة الفهد عن الوافدين، والتي أثارت جدلاً واسعاً.

ودافع “بهمن” عن حياة الفهد قائلاً إنّها “رمز من رموز الفن في الكويت والوطن العربي ولا نقبل التطاول عليها وهي لم تقصد الإساءة للمصريين”.

وظهر “التاجي” في مقطع مصور، وهو يخاطب الكويتيين بشكل عام قائلا:”كنا نتحمل الإساءة والسخافة منكم لأننا الشقيقة الكبرى ـ يقصد مصر ـ لكن من اليوم لن تتحمل احنا ال100 مليون اي حد هيسيئ لينا هياخذ بالجزمة يا بتوع ال200 الف انتوا” وفقا لنص حديثه.

وتابع “التاجي” مهاجما حياة الفهد بشكل خاص:”اخرسي يا حياة الفهد واتلمي واختمي حياتك بالأدب، كتك الأرف”.

وأضاف موجهاً كلامه للفهد: “انت وصلتي لحاجة وثمانين او سبعين سنة اختمي حياتك كويس وربنا قادر يجبلك الكورونا وانت قاعدة ومحبوسة في بيتك”.

واستطرد: “عيب اللي انته فيه ده المصريين اسيادكم فاهمة ازاي وخيرنا عليكم من مئتين سنة ولحد النهاردة من يوم ما قامت الكويت واحنا خير المصريين عليكم كنا نبعتلكم المدرسين والدولة هنا بتحاسب هي بتديلهم اجورهم عشان يعلموكم نسيتي ده يا حياة يا فهد ولا انت اساسا مش متعلمة ما دخلتي مدارس ما درسك مدرسين مصريين؟”.

لكن محمد التاجي عاد ونشر بعدها فيديو إعتذار بناء على ما طلبه منه نقيبب الفنانيين في مصر اشرف زكي.

اعتذار الفنان محمد التاجي للكويتيين

بعد اتصال من رئيس نقابة المهن التمثيلية اشرف زكي



by : @q1q555 pic.twitter.com/jV79kxzWwf — هيئة المشاهير (@almobark_) April 5, 2020

وأثارت الفنانة الكويتية حياة الفهد جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دعت لترحيل الوافدين الأجانب المصابين بفيروس كورونا من الكويت.

وقالت الفهد في مداخلتها الهاتفية مع برنامج ”أزمة وتعدي“: “إن الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها”.

كما أضافت بلهجة غاضبة، مشيرة إلى العمالة الوافدة المقيمة في الكويت: ”على شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون“.

📸تصريح صادم للفنانة الكويتية المعروفة #حياة_الفهد .. لماذا الآن؟!#شاهدوا القصة في هذا الفيديو 👇 pic.twitter.com/k3IS427OZf — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 1, 2020

لكنّ الفنانة الكويتية، خرجت في لقاءٍ ضمن برنامج “تريندنغ” على قناة MBC السعودية، لترد على الهجوم الذي تعرّضت له عقب تصريحاتها حول الوافدين .

وقال حياة الفهد إنها لم تقصد في تصريحاتها دولة معينة، ولا تدري لماذا فُهم المقصود الوافدين من مصر، مشددة على أنها كانت تتحدث عن من أسمتهم “العمالة السائبة”.

وأكدت الفنانة الكويتية أن كلامها كان موجهاً للمخالفين والوافدين، وأنها لا تقصد الناس الذين جاؤوا الى الكويت بعقود عمل.

وجددت التأكيد على أن الدولة لم تعد تحتمل اكثر، قائلةً إن الكويت بلد غير زراعي، وبعض الدولة مثل الأردن قررت وقف تصدير منتجاتها الى الكويت.

وأضافت حياة الفهد: “اللي يفهم كلامي غلط هو حر .. كلامي من باب حرصي على بلدي”.