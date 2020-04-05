“خد وتعود عاللطم”.. جاستن بيبر يحظر فناناً كويتياً بسبب تصرفاته الصبيانية!

“هالخد تعود عاللطم”، مثل ينطبق على الفنان الكويتي ناصر عباس، والذي تمت إهانته أمام ملايين المُتابعين عبر البث المُباشر لصفحة الفنان العالمي الكندي جاستن بيبر.

حيث قام الكويتي ناصر عباس باقتحام بث مُباشر عبر “انستجرام” جاستن بيبر، وبدأ بإزعاجه بإرسال تعليقات مُتكررة يطلب فيها الغناء معه.

استشاط جاستن بيبر غضباً من “وقاحة” الكويتي ناصر عباس، وأحرجه قائلاً: “توقف عن فعل هذا أيها المعتوه، لن أقوم بالغناء معك، أنت تفسد الأمر”، ثم قام بحظره تماماً من صفحته.

وسخر الجمهور من تعرض الفنان الكويتي ناصر عباس للإهانة، والإحراج أمام الكثيرين، مُعتبرين أنه يستحق ما حدث له، فهو من استصغر نفسه في البداية أمام جاستن بيبر.

ولم يخجل الفنان الكويتي ناصر عباس من تكرار فعلته مرة أخرى، فحقاً “خد وتعود عاللطم”، حيث قام باقتحام بث مُباشر آخر للفنانة العالمية ماديسون بير، والتي كانت مُسالمة واكتفت بتوجيه رسالة له بلغتها قالت فيها: “ناصر، كن هادئاً”.

يُذكر أن الممثل ناصر عباس ( 25 عاماً)، دخل المجال الفني في عام 2010 ومازال مستمر فيه، كما أن أخيه هو الفنان عبد الله عباس وعمه جاسم عباس، من أعماله مسرحية “عودة شيزبونة”، و” مدينة التفاح”، و”عودة السلاحف” و “مدينة البطاريق”.