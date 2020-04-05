بعد فشلهم في الحرب الإعلامية القذرة ضد عُمان .. البذيء “المزروعي” ومسؤولوه يوظّفون نساء للإساءة للسلطنة!

يبدو أن دفّة الحرب الإعلامية القذرة التي يتصدرها “شلة” من المرتزقة، بدأت تتجه بشكلٍ ملحوظٍ نحو سلطنة عمان معبّرين بشكلٍ واضحٍ عن انزعاج “مموليهم ومشغليهم” من السياسة الحكيمة للسلطنة والتي لم تتورّط كدولٍ خليجية في مستنقعات الحروب وأزماتٍ أخرى مع دول مجاورة.

ورصدت “وطن” في هذا السياق، حملةً شعواء تستهدف السلطنة عبر نشر مقالات وتقارير في صحف تمولها السعودية والإمارات .

فبعد نشر صحيفة “العرب” اللندنية والممولة من الإمارات، لتقرير تهجّمت فيه على سلطنة عمان وسياسة الحياد التي تسير عليها في التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية، ووصفت المنطق الدبلوماسي للسلطنة بأنه “ساذج”، وأنه من الصعب أن تستمر عُمان في لعب دور “الوسطية”، نشرت صحيفة يديرها الإعلامي السعودي المرتزق المدعو “سامي العثمان” مقالاً لشخصية تدعى (سلوى المطيري) اتهم سلطنة عمان باأها تغرد خارج البيت الخليجي منذ نشأة مجلس التعاون! .

وبصرف النظر عن “الهرطقات” التي أوردها المقال، إلا أنّ ما يثير السخرية والضحك هو قيام الناشر بذكر أسماء وحسابات عُمانية (الشاهين، شيماء الوهيبية، عباس المسكري، أبومستهيل، موسى الفرعي، حيدر اللواتي، زكريا المحرمي) زاعماً انها تتهجم على الإمارات والسعودية، متناسياً مهمته القذرة في التطاول على السلطنة وقيادتها، وأن تلك الحسابات فقط تتصدّى وترد بالحقائق على الإتهامات الموجهة نحو السلطنة.

حساب “أبومستهيل” العُماني الشهير، فضح من يقف خلف المقال، وأكد أن “الجار” من بين دول الخليج اثبت أنه مريض نفسيا ويعاني من شذوذ ذهني وإنحطاط لن تجده في أي دولة الشعوب والدول مهتمة بوباء كورونا وإعلامهم مازال لا يستغني عن قاذوراته التي تأكد لنا نوعية البيئة التي يتربى فيها وما يتقنه المغرد البذيء حمد المزروعي ومسؤوليوه أنهم جعلوا موظفيهم نساء ب”تويتر”.في إشارةٍ إلى المقال المنسوب لـ”سلوى المطيري”

1️⃣ بادئ ذي بدء

أثبت الجار من بين دول الخليج أنه مريض نفسيا ويعاني من شذوذ ذهني وإنحطاط لن تجده في أي دولة

الشعوب والدول مهتمة بوباء كورونا

وإعلامهم مازال لا يستغني عن قاذوراته التي تأكد لنا نوعية البيئة التي يتربى فيها

وما يتقنه المزروعي ومسؤوليه أنهم جعلوا موظفيهم نساء بالتويتر https://t.co/HFetz2g1b2 — أبو مستهيل (@abu_musthil) April 4, 2020

وأضاف “أبومستهيل” في ردّه: “المقال ليس لك لأنك في النهاية التقطوك من الشوارع ووظفوك بزي نساء وكان الأفضل أن تنشروه عبر مركز المزماه الإماراتي أو جريدة العرب الإماراتية حتى يتسنى لنا الرد مباشرة في مسؤوليك ولكن دعنا نداعب من أرسل لك المقال لنلقنكم درسا ونبين للجمهور كيف أن إعلامكم جاهل وغبي وسهل تهذيبه”.

2️⃣ المقال ليس لك لأنك في النهاية ألتقطوك من الشوارع ووضفوك بزي نساء

وكان الأفضل أن تنشروه عبر مركز المزماه الإماراتي أو جريدة العرب الإماراتية حتى يتسنى لنا الرد مباشرة في مسؤوليك

ولكن دعنا نداعب من أرسل لك المقال

لنلقنكم درسا ونبين للجمهور كيف أن إعلامكم جاهل وغبي وسهل تهذيبه — أبو مستهيل (@abu_musthil) April 4, 2020

وتابع: “في قولك أن عمان تحركت لإيقاف الحرب العراقية الإيرانية من أجل إيران هذا كلام مفلس فأولا كلنا نتذكر في الحرب العراقية الإيرانية حين أرسل صدام حسين رسالة لحكومة الإمارات غاضبا من وساطتكم لشراء أسلحه لإيران ومن رسو السفن المحملة بالأسلحه في مؤانئكم وكانت هذه أولى الخيانات للعراق”.

3️⃣ في قولك أن عمان تحركت لإيقاف الحرب العراقية الإيرانية من أجل إيران هذا كلام مفلس فأولا كلنا نتذكر في الحرب العراقية الإيرانية حين أرسل صدام حسين رسالة لحكومة الإمارات غاضبا من وساطتكم لشراء أسلحه لإيران ومن رسو السفن المحملة بالأسلحه في مؤانئكم

وكانت هذه أولى الخيانات للعراق — أبو مستهيل (@abu_musthil) April 4, 2020

وقال المغرد العماني: “وبعيدا عن الخيانات التي أصبحت سمة من سماحتكم فالشيخ زايد كان يتحرك لإيقاف الحرب الإيرانية العراقية فكلنا يتذكر كلمته في المجلس الوطني الإتحادي في 1982 حين قال: (أن دولة الإمارات لا تدخر جهدا سعيا على إيقاف الحرب المؤسفة بين العراق وإيران) وأنهى كلمته بوصف إيران بالجار العزيز”.

4️⃣ وبعيدا عن الخيانات التي أصبحت سمة من سماحتكم

فالشيخ زايد كان يتحرك لأيقاف الحرب الإيرانية العراقية

فكلنا يتذكر كلمته في المجلس الوطني الإتحادي في 1982 حين قال:

(أن دولة الإمارات لا تدخر جهدا سعيا على إيقاف الحرب المؤسفة بين العراق وإيران)

وأنهى كلمته بوصف إيران بالجار العزيز — أبو مستهيل (@abu_musthil) April 4, 2020

وأضاف: “في نفس السنه 1982 قدم ممثلي مجلس التعاون مشروع قرار جاء فيه وقف فوري للقتال الدائر بين العراق وإيران بل طالب مندوب الإمارات والبحرين وقطر الأمم المتحدة بوقف الحرب فورا والإستجابة لوساطة مجلس التعاون بل جاهد الشيخ زايد بعدة وساطات لوقف إطلاق النار والوساطة من أجل إيران وإقتصاده”.

5️⃣ في نفس السنه 1982 قدم ممثلي مجلس التعاون مشروع قرار جاء فيه وقف فوري للقتال الدائر بين العراق وإيران

بل طالب مندوب الإمارات والبحرين وقطر الأمم المتحدة بوقف الحرب فورا والإستجابة لوساطة مجلس التعاون

بل جاهد الشيخ زايد بعدة وساطات لوقف إطلاق النار والوساطة من أجل إيران وإقتصاده — أبو مستهيل (@abu_musthil) April 4, 2020

وذكر “ابومستهيل”: “بل قام وزير الخارجية السعودي (سعود الفيصل) في 1986 بزيارة لطهران لإيقاف الحرب بل بعد ذلك دعى سعود الفيصل علي ولايتي لزيارة الرياض لإيجاد حل لوقف الحرب العراقية الإيرانية بل أجتمعت الجامعة العربية وأصدرت قرار بوقف الحرب لذلك أول كذبة نرميها في وجه مسؤوليك مع بزقة تملأ وجوههم”.

6️⃣ بل قام وزير الخارجية السعودي (سعود الفيصل) في 1986 بزيارة لطهران لإيقاف الحرب

بل بعد ذلك دعى سعود الفيصل علي ولايتي لزيارة الرياض لإيجاد حل لوقف الحرب العراقية الإيرانية

بل أجتمعت الجامعة العربية وأصدرت قرار بوقف الحرب

لذلك أول كذبة نرميها في وجه مسؤوليك مع بزقة تملأ وجوههم — أبو مستهيل (@abu_musthil) April 4, 2020

وقال: بقية المقال لا يرقى للرد فتاريخكم في خدمة إيران جعلكم أنساب في الجزر الثلاث التي قدمتموها لهم مقابل بضع سيارات لم يسجل التاريخ أن دولة قامت بهذا الفعل الشنيع سواكم فكيف تنتقدون الآخرين وأنتم مازلتم بهذا العار الذي لن يمحوه التاريخ وعندما تستعيدوا جزركم لكم الحق بفتح أفواهكم”.

7️⃣ بقية المقال لا يرقى للرد

فتاريخكم في خدمة إيران جعلكم أنساب

في الجزر الثلاث التي قدمتموها لهم مقابل بضع سيارات

لم يسجل التاريخ أن دولة قامت بهذا الفعل الشنيع سواكم

فكيف تنتقدون الآخرين وأنتم مازلتم بهذا العار الذي لن يمحوه التاريخ

وعندما تستعيدوا جزركم لكم الحق بفتح أفواهكم — أبو مستهيل (@abu_musthil) April 4, 2020

ووجه سؤالا قائلا فيه: هل نسيت كونكم مهربين للنفط الإيراني منذ أكثر من ٢٠ سنه حتى قامت الخارجية الأمريكية بالإعلان عن عقوبات عليكم قبل أسابيع لن نجد أكبر من هذه الخيانة التي تصارع فيها السعودية وبعض الدول تمدد إيران بينما أنتم تضخون لإيران المليارات بتهريب نفطها لكي تواصل إيران تمددها وهذا ثاني عار”.

8️⃣ هل نسيت كونكم مهربين للنفط الإيراني منذ أكثر من ٢٠ سنه حتى قامت الخارجية الأمريكية بالإعلان عن عقوبات عليكم قبل أسابيع

لن نجد أكبر من هذه الخيانة التي تصارع فيها السعودية وبعض الدول تمدد إيران

بينما أنتم تضخون لإيران المليارات بتهريب نفطها لكي تواصل إيران تمددها

وهذا ثاني عار — أبو مستهيل (@abu_musthil) April 4, 2020

أما ثالث عار كخونة للخليج في خدمة إيران فموانئكم مازالت شاهدة على جعلكم سجادة إيرانية تمر عليها المواد التي تستخدمها إيران في مفاعلها النووي تماما كما كانت مؤانئكم سجادة لمرور الأسلحة لإيران في الحرب مع العراق فكان الخليج يصارع نووي إيران وكنتم مجرد خدم لها تخونون الخليج.

9️⃣ أما ثالث عار كخونة للخليج في خدمة إيران

فمؤانئكم مازالت شاهدة على جعلكم سجادة إيرانية تمر عليها المواد التي تستخدمها إيران في مفاعلها النووي

تماما كما كانت مؤانئكم سجادة لمرور الأسلحة لإيران في الحرب مع العراق

فكان الخليج يصارع نووي إيران وكنتم مجرد خدم لها تخونون الخليج — أبو مستهيل (@abu_musthil) April 4, 2020

وأكمل ابومستهيل: “أما أرضكم التي تحولت نصفها لإيراني مجلات إيرانية تصدر من أرضكم وقنوات إذاعية إيرانية تبث من أرضكم وجامعات إيرانية وبنوك إيرانية توزعت في كل أنحاء الإمارات وشركات للحرس الثوري بل وصل بكم الحال لإعطاءهم نصف جبل علي فأغلقوا أفواهكم فما أنتم سوى أرض نصفها إيراني”.

1️⃣0️⃣ أما أرضكم التي تحولت نصفها لإيراني

مجلات إيرانية تصدر من أرضكم

وقنوات إذاعية إيرانية تبث من أرضكم

وجامعات إيرانية

وبنوك إيرانية توزعت في كل أنحاء الإمارات

وشركات للحرس الثوري

بل وصل بكم الحال لإعطاءهم نصف جبل علي

فأغلقوا أفواهكم فما أنتم سوى أرض نصفها إيراني — أبو مستهيل (@abu_musthil) April 4, 2020

وختم بالقول: “لا نحتاج أن نزيد ومن لا يحشم نفسه سندله بردودنا لندله بطريق الحشمه وفِي نهاية الحديث ستضلون الداعم الأول لإيران تدعمونها في إقتصادها بينما تتآمرون على إقتصاد دول الخليج واليمن وأستعدوا للعقوبات الأمريكية التي ربما تقيلكم من خياناتكم التي أصبحتم فيها مجرد مهربين لإيران وكفى”.

1️⃣1️⃣ لا نحتاج أن نزيد

ومن لا يحشم نفسه سندله بردودنا لندله بطريق الحشمه

وفِي نهاية الحديث ستضلون الداعم الأول لإيران

تدعمونها في إقتصادها بينما تتآمرون على إقتصاد دول الخليج واليمن

وأستعدوا للعقوبات الأمريكية التي ربما تقيلكم من خياناتكم التي أصبحتم فيها مجرد مهربين لإيران

وكفى — أبو مستهيل (@abu_musthil) April 4, 2020

جديرٌ بالذّكر ان الهجوم على سلطنة عمان وقيادتها ليس جديداً على “شلة المرتزقة”، لكنّ الجديد الانتقال من مرحلة التلميح الى مرحلة التصريح في مطالبة السلطنة بالتخلي عن سياستها في الحياد .

وكان السلطان هيثم بن طارق أكّد في خطابه الأول الذي ألقاه بعد تنصيبه سلطاناً خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، على أنّ بلاده ستسير على خطى السلطان الراحل بالثوابت التي اختطها لسياسة السلطنة الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات.

وشدد السلطان هيثم على بقاء السلطنة كما عهدها العالم في عهد الراحل قابوس بن سعيد، مضيفاً أن السلطنة تدعم وتساهم في حل الخلافات بالطرق السلمية وتبذل الجهد لإيجاد حلول مرضية لها بروح من الوفاق والتفاهم.