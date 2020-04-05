الممثلة الكويتية هيا الشعيبي تمسح الأرض بمذيعة العربية سارة دندراوي.. هكذا تطاولت على الكويت

دخلت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي على خط أزمة الفنانة حياة الفهد قبل أيام، حين اتُهمت بالعنصرية بسبب تصريحاتها أثناء مداخلة تلفزيونية ضد الوافدين الأجانب بالبلاد.

وهاجمت هيا الشعيبي إعلامية قناة العربية، السعودية سارة دندراوي، مُتهمةً اياها بتعمد إثارة الفتن، بعدما استضافت الممثلة حياة الفهد للرد على تصريحاتها “العنصرية”.

وقالت هيا الشعيبي في فيديو عبر “سناب شات”: “في مذيعة قاعدتلنا على الوحدة وتسأل حياة الفهد هذه موعنصرية.. لا مو عنصرية.. نفسي مرة تطلعين على الشاشة الي أنا احترمها واحترم أصحابها ولها الهاشمية والكرامة.. نفسي مرة واحدة تقولين كلمة طيبة عن الكويت مو تتصيدين للكويتين على أي شغلة”.

وارتفعت حدة هجوم هيا الشعيبي على سارة دندراوي مُتهمةً اياها بالبحث عن “القيل والقال”، في الوقت الي تحتاج به البلاد إلى الدعاء.

وأَضافت هيا الشعيبي :”إنتي ما تحبين الكويت عنك ما حبيتينا، لكن وخري عن الكويتيين.. عمرك ماحبيتينا ولا دافعتي عنا نسيتي انتي شو قلتي عنا”.

وأنهت هيا الشعيبي الفيديو بتهديد صريح لسارة درندواي قائلة: “بعد اليوم ما راح أسكتلك.. أنا كنت أحترمك لكن الحين لا.. والله شوفي إن مرة ثانية اتكلمتي على كويتي أو فنان أو جيتي صوبنا.. هذا سنابي بيكون لك رد فيه”.

وكانت الفنانة حياة الفهد قد طالبت برمي الوافدين في الصحراء وطالبت الكويت بعدم علاجهم، مُتهمةً اياهم بأنهم السبب في تفشي فيروس “كورونا”، وظهرت بعد الهجوم عليها على شاشة “العربية” مع سارة درنداوي تؤكد أن تصريحاتها ليست “عنصرية”، لكن خانها الكلام.