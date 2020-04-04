وزير الصحة حذّر من أن الإصابات والوفيات ستتصاعد .. ثاني حالة وفاة بكورونا في عُمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن وفاة مواطن مصاب بمرض كورونا (كوفيد١٩) ويبلغ من العمر 72 عاماً.

وتعد هذه ثاني وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض.

تعلن #وزارة_الصحة عن وفاة مواطن مصاب بمرض كورونا #كوفيد١٩ ويبلغ من العمر اثنين وسبعين عاماً. وتعد هذه ثاني وفاة تسجل في #السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض.#عمان_تواجه_كرونا #كوفيد_19 #خليك_في_البيت pic.twitter.com/tXz8bAT46s — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) April 4, 2020

وفي وقتٍ سابقٍ السبت، أعلنت الصحة العُمانية عن تسجيل (٢٥) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢٧٧) حالة.

وتماثلت (٦١) حالة للشفاء.

إحدى وستين (٦١) حالة قد تماثلت للشفاء.

تسجيل (٢٥) خمس وعشرين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢٧٧) مائتين وسبع وسبعين حالة وعدد الوفيات واحدة (١)#عمان_تواجه_كورونا #كوفيد١٩ #خليك_في_البيت pic.twitter.com/WF31AzdSIk — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) April 4, 2020

وقالت وزارة الصحة العُمانية إن محافظة مسقط سجلت أعلى معدل إصابات بالفيروس بواقع 207 من بين 277 إصابة سجلت حتى الآن في السلطنة وتسجل اليوم وحدها 21 حالة من بين 25 حالة إصابة تم تسجيلها.

🔴 #وزارة_الصحة : محافظة #مسقط تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس #كورونا بواقع 207 من بين 277 إصابة سجلت حتى الآن في #السلطنة وتسجل اليوم وحدها 21 حالة من بين 25 حالة إصابة تم تسجيلها. — OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) April 4, 2020

وكان وزير الصحة العماني د.أحمد بن محمد السعيدي قال إن نسبة الوفيات في السلطنة أقل من 0.5%، لافتاً إلى أن حالات الوفيات والإصابات ستتصاعد.



وتطرق إلى أن الفئات العمرية التي تكثر فيها حالات الوفاة هم كبار السن، لكنّ هذا لا يعني أن الفئة الشابة قد لا تسجل في صفوفهم حالات إصابة أو وفاة .وفق الوزير

وعبّر الوزير عن خشيته من أن تتزايد الحالات بشكل لا يمكن للمستشفيات استيعابه .لكنه قال إن الإجراءات التي تم اتخاذها اتت بثمارها مع ان الاعداد في تزايد لكنها بوتيرة يمكن التعامل معها.

وأكد الوزير قدرة القطاع الصحي على التعامل مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المرئي عن بعد للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و169 ألفا، توفي منهم أكثر من 62 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 241 ألفا، بحسب موقع “Worldometer”.

وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، وتحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

