المُطبل الاماراتي منصور النقيدان يكشف طريقة صلاته الغريبة حتى لا يصيبه فيروس كورونا

شارك الصحفي والكاتب الإماراتي المُتشدد منصور النقيدان، صاحب مقولة “الشعب السعودي يسهل استحماره”، جمهوره تفاصيل قضائه فترة الحجر المنزلي الذي فرضه عليه فيروس كورونا المُستجد.

وقال منصور النقيدان في فيديو مدته دقيقتين عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أنه يستيقظ يومياً الساعة الخامسة صباحاً أو السادسة والنصف، ثم يذهب للاستحمام وشرب القهوة أمام المنزل أو في الشُرفة.

كيف أقضي يومي في هذه المحنة pic.twitter.com/CCfhTUeCnf — منصور النقيدان (@M_alnogaidan) April 3, 2020

وكشف منصور النقيدان أنه لا يُتابع أعداد وفيات فيروس كورونا، لكنه يُتابع المستجدات بشكل عام، ثم يُصلي نحو 10 دقائق يومياً و”يتضرع إلى الله بالدعاء لإجلاء هذا البلاء”، مُضيفاً: “أمضي ساعة يوميا في صمت و10 دقائق تقريبا مغمض العينين في لحظات من التأمل العميق لتخفيف التوتر، وأقوم بالدعاء إلى الله وأصلي لنفسي ولعائلتي وأبنائي وأحبابي ولوطني وللبشرية أن ينزل الله عليهم السكينة والرحمة والحنان، وأفكر في لحظتي الراحلة وأخطط لما بعد نهاية هذا البلاء وهذه المحنة لأنه من المهم التفكير”.

وأضاف منصور النقيدان: “أتابع بعد ذلك العمل الذي يستهلك مني يوميا من ساعتين إلى ثلاث ساعات وأحيانا أعتمد على زملائي لأنه لايوجد لدي جدول ثابت”.

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وكشف منصور النقيدان أنه يقضي بقية اليوم في مشاهدة الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن المُستقبل.

يُذكر أن منصور النقيدان عُرف بالتشدد، بعدما انضم في سنوات مراهقته إلى بمجموعة إسلامية متشددة تدعى “إخوان بريدة”، وفي منتصف عام 1991 ، قام مع مجموعة من الناشطين بإحراق محلات الفيديو في بريدة، ولذلك حكم عليه بالسجن لمدة سنتين وثمانية أشهر.

ووجه النقيدان، في وقت سابق انتقاداً للشعب السعودي معتبرا أنه “يسهل استحماره، وذلك خلال لقاء تلفزيوني على قناة “العربية” في تعليقه على انضمام أبناء بلاده للحركات الإسلامية المسلحة.

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