“صعبة شوي أسكر الباب عليكم”.. “شاهد” ماذا فعل سائق اسعاف فلسطيني مع أسرى محررين وأثار تفاعلاً واسعاً

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاستقبال الفرق الطبية الفلسطينية للأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل أنباء تفشي وباء فيروس كورونا بالسجون الإسرائيلية.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فإن الطواقم الطبية اتخذت الإجراءات الوقائية الضرورية للأسرى المفرج عنهم، فيما بدى سائق الإسعاف متأثراً وحزيناً بهذا الاستقبال الذي منعه من الترحيب بهم واحتضانهم.

وقال سائق الإسعاف: “صعبة شوي إني أسكر الباب عليكم بس بهمش اتحملوني وإن شاء الله كلنا بنحضن بعض بصحة وسلامة”، حيث جرى تحويلهم لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

"صعبة شوي إني أسكر الباب عليكم بس بهمش اتحملوني وإن شاء الله كلنا بنحضن بعض بصحة وسلامة" هذه كلمات رجل الاسعاف التابع للهلال الاحمر الفلسطيني أثناء استقباله أسرى فلسطينيين أفرج عنهم من سجون الاحتلال وتم تحويلهم لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم في زمن #الكورونا pic.twitter.com/4UHRTAvPjw — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) April 3, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، معبرين عن تأثرهم وبكائهم من المشهد.

والله بكيت مشهد كله عزة وافتخار واحترام لاسود فلسطين — امينة العمرية (@6L2KNMZNAVADVIR) April 3, 2020

الدين معاملة👌 كل الاحترام لهيك اشخاص .. فعلياً الوضع صعب ع اسير طالع ما يقدر حد يسلم عليه او يحضنه .. الله يفرجها وتنزاح هالغمة ع خير — wafa'a (@wywy812) April 3, 2020

ي قلبي 🥺💔 — Nehal.kh (@Nehalkh11) April 4, 2020

كل الحترام لهذا الرجل الشهم هذي الزرق والاخلاق — Alaa Anabtawi 🇵🇸 (@alaanabtawi1987) April 3, 2020

هذه هي الوطنية والوفاء للاسرى رغم المخاطر لاكن لم ينسى اسرانا وتناسى المخاطر التى تحيط به

كل الاحترام للطواقم الصحة الشرفاء وبكم تحيا فلسطين

ابن غزة الصمود — صخر فلسطين (@JmTdUgizybvMT4b) April 4, 2020

من الجدير ذكره، أن السلطة الفلسطينية تتخذ إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا بالضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تتهم إسرائيل بإهمال الأسرى طبياً مطالبةً بالإفراج عنهم لمنع تفشي الفيروس بينهم.

وسجلت الأراضي الفلسطينية إصابة أسير محرر بفيروس كورونا بعد أيام من الإفراج عنه، حيث تبين لاحقاً مخالطته لضابط أمن إسرائيلي مصاب بالفيروس، في الوقت الذي لا تتبع فيه إسرائيل أي إجراءات لحماية الأسرى.

كما وسُجّل 11 إصابة بفيروس كورونا، اليوم، السبت، في الضّفّة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحّة، كمال الشخرة.

ويرتفع بهذا عدد المصابين في الأراضي الفلسطينيّة إلى 205 إصابات.

وأوضح الشخرة، خلال الإيجاز اليومي حول مستجدات فيروس “كورونا”، صباح اليوم السبت، أن 3 إصابات سُجلت في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، و3 في قطنة بمحافظة القدس، وإصابتين في مخيم طولكرم، وإصابة في بيت عنان، وإصابتين في حلحول بمحافظة الخليل.

وأضاف أن من بين المصابين طفلان (11 و15 عامًا)، وقد انتقلت إليهما العدوى عن طريق والدهما.