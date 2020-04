تبادلتا الصفعات وشد الشعر وغرز الأظافر.. “شاهد” ماذا حصل بين كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني!

ذكرت مجلة Cosmopolitan أن برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up with the Kardashians مُهدد بوقف عرضه، بعدما أظهر البرومو الخاص بالموسم الثامن لقطات صادمة مُروعة لمُشاجرة دموية.

وأظهرت اللقطات مشاجرة عنيفة بين كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني، قبل أن تتدخل كلوي وكيندل لفض المشاجرة التي ظهرت جلياً على جسد كيم.

حيث غرزت كورتني أظافرها بجسد شقيقتها كيم، وصفعتها على وجهها بقوة، قبل أن تطلب منها مُغادرة المنزل.

ولم يتضح في البرومو سبب عراك الشقيقتين، لكن مجلة Cosmopolitan نقلت عن مصدر لها أن المُشاجرة كانت أقوى بكثير مما ظهر في البرومو، ولكن لم يتم عرضها بسبب المحتوى العنيف.

يُذكر أن كيم كاردشيان تعيش مأساة أخرى بعدما أعلنت عن إغلاق مركز علامتها التجارية لمستحضرات التجميل KKW BEAUTY ، مؤقتا بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.

