مرحلة “المجهول” بدأت.. كورونا يضرب المكان الأكثر حساسية في مصر ونظام السيسي يتخبط

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة غضب واسعة، عبر الإعلان عن إصابة 17 من الطاقم الطبي بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي يعد بحسب ناشطون أكثر الأماكن حساسية في مصر نظرا لطبيعته الخاصة وأن المعهد يعتبر خط الدفاع الأول لمرضى الأورام في البلاد.

وأظهرت مقاطع متداولة اليوم، السبت، تظاهر عدد من أفراد التمريض بالمعهد للمطالبة بإجراء تحليل فيروس كورونا لجميع العاملين بالمعهد للتأكد من سلامتهم من الفيروس للحفاظ على سلامة المرضى وعائلاتهم.

https://www.facebook.com/watch/?t=5&v=1068066683563381

الممرضون بحسب المقطع ظهروا وهم يطلبون من مدير المعهد الدكتور حاتم أبو القاسم إجراء اختبارات طبية لهم، قائلين “لو مش خايفين علينا احنا خايفين على ولادنا”.

نحن بصدد أزمة ضخمة الحجم فى #معهد_الأورام

لابد يكون هناك ضغط مننا كلنا على تويتر:



إختبارات فورية لكل أعضاء الفريق الطبى و هم تقريبا ١٤٠٠ شخص( تم إختبار ٤٢ فقط)

إختبار كل مريض لأن مريض السرطان مناعته صفر

💢طبعا لو هناك ذرة منطق لابد من إختبار كل أسر الفريق الطبى و المرضى أيضا — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) April 4, 2020

من جانبه رد عليهم المدير قائلا “لقد طلبت من وزارة الصحة إرسال 500 مسحة لإجراء اختبار للطاقم الطبي”، لكنه ألمح إلى احتمالية أن ترفض الوزارة طلبه، ما أثار حالة غضب بين النشطاء بسبب إهمال الدولة والنظام.

ومن خلال وسم #معهد_الأورام، عبر نشطاء ومغردون وأطباء عن استيائهم البالغ مما جرى في معهد الأورام، معتبرين تصريحات مدير المعهد بمثابة دليل على فساد المنظومة الطبية وطريقة تعاطي الحكومة مع الأزمة.

750 ممرض و650 دكتور والاف المرض ضعاف المناعة المترددين علي #معهد_الاورام

في ذمه حاتم ابو القاسم اللي كان عارف من اسبوع بوجود حالات كرونا وكتم علي الخبر وده كان واضح في ارتباكه في مداخلته مع عمرو اديب امبارح اقل حاجة ان النائب العام يصدر امر بالقبض عليه لانه مسح شغل دولة بالكامل pic.twitter.com/lHy4QbSjRB — Amr#كشكش_بيه_2020 (@Amr67675198) April 4, 2020

مش هقدر اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد استهان بالموضوع ومشافش شغله #معهد_الاورام pic.twitter.com/8Qa3REQHQd — حظابط رحماااااه👊👮😷😉 (@RahmaRoma0) April 4, 2020

هذا وقررت جامعة القاهرة فتح تحقيق في إصابة 17 شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع على كافة التفاصيل حول الأزمة”.

منذ قليل

مدير #معهد_الأورام بالقاهرة: فيه مستشفيات كتير ظهر فيها حالات مصابة بـ #كورونا! #اقفوا_الكارثة (إقالة ويزة الصحة، خرجوا الدكاتره المعتقلين، فتح المستشفيات العسكرية للمدنيين بالمجان) pic.twitter.com/iyOufZuOef — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) April 4, 2020

وأكد في بيان رسمي اليوم السبت، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية أن الجامعة قررت وقف العمل بهذا المعهد ليوم واحد فقط مراعاة لظروف مرضي الأورام، على أن يقتصر استقبال العيادات الخارجية خلال الفترة المقبلة علي الحالات العاجلة والطارئة فقط، مشيراً إلى أنه سيتم تعقيم المعهد تعقيما شاملا، على أن يجري بعد ذلك تعقيمه يوميًا وفق المعدلات المعمول بها طبقا لكود وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وكان مدير المعهد حاتم أبو القاسم قال في تصريحات تلفزيونية أمس الجمعة إن “15 من الطاقم الطبي وهم 12 ممرضا وثلاثة أطباء أصيبوا بالفيروس جراء مخالطة أحد الممرضين الذي كان يعمل بدوره في مستشفى آخر في نفس الوقت” مؤكدا وجود إصابات أخرى بالفيروس في مستشفيات كثيرة.

كل يوم نصحى على كارثة اكبر من اللي قبلها

مين المسؤل عن الكارثة اللي في #معهد_الاورام؟!

ولحد امتى هيتعرض #مرضى_السرطان في #مصر للظلم ده🥺

وكالعادة محدش بيحاسب حد وبيضيع حقهم زي كل مره

حسبي الله ونعم الوكيل

يا رب رحمتك احنا خلاص استوينا😢#كورونا_مصر pic.twitter.com/gIk8jobRXq — ❃•°˚🌸🍃زهرة 🍃🌸 ˚°•❃ (@slovan_queen) April 4, 2020

وحسب أبو القاسم، خضع طاقم المعهد كله للعزل الصحي، في حين تم إجراء اختبارات لنحو 40 منهم من المخالطين للمرضى، لمعرفة مدى إصابتهم بالوباء.

وتسببت تصريحات مدير المعهد في حالة كبيرة من الغضب بالأوساط الطبية، واتهم عدد من الأطباء العاملين بالمستشفى إدارة المعهد بالتقصير والإهمال، وعدم اتخاذ تدابير احترازية مما جعل الأطباء يتحولون إلى وسيلة لنقل الفيروس إلى المرضى المصابين بالسرطان.