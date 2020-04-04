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كأن زوجها قتل دجاجة وليس بشراً .. نانسي عجرم تواصل نشر صورها الساخنة متجاهلة قتيل منزلها

كتب وطن
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متجاهلة استمرار التفاعل حيال قضية قتيل منزلها السوري تواصل الفنانة اللبنانية نشر صور مستعرضةً فيها مفاتنها، عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ .

أحدث تلك الصور التي نشرتها نانسي عجرم عبر حسابها في انستغرام ظهرت فيها ترتدي فستاناً قصيراً وهي تقف على باب أحد الأماكن غير المعروفة .

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💜🖤 #Throwback

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وسبق أن نشرت نانسي صورة تكشف جزءاً كبيراً من صدرها، وعلقت: “واحدة من صور السيلفي”.

وكانت محامية قتيل فيلا نانسي عجرم، ، قد أعلنت انسحابها من القضية، بعد اتهامها بتشويه سمعة القتيل وتدمير القضية لصالح الفنانة اللبنانية نانسي.

وظهرت في مقطع صوتي تداوله نشطاء السوشيال ميديا، وهي تؤكد انسحابها من قضية محمد الموسى بسبب تشويه صورتها، مع تأكيدها أنها لم تُقصر كمحامية لأنها إنسانة أولاً.

رهاب بيطار التي ذاع صيتها الأيام الماضية لتوليها كشف الحقائق التي حاولت نانسي عجرم وزوجها إخفائها بالقضية مستغلين نفوذهما داخل ، أشارت أيضا إلى أن أسباب انسحابها من قضية قتيل منزل نانسي عجرم يعود لعدة أسباب أهمها محاولة بعض الأشخاص تشويه صورتها وبأشكال مختلفة واتهامات كثيرة.

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