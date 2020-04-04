عُماني هارب يتطاول على السلطان هيثم بن طارق ويستهزئ به.. هكذا رد العُمانيون

أثار الناشط العماني الهارب نبهان الحنشي، المقيم في لندن، موجة جدل واسعة في سلطنة عمان، وفجر غضب العمانيين بعد تطاوله على السلطان هيثم بن طارق زاعما أنه بدء عهده بالقمع والتهديد، ما استدعى تصدي العمانيون له على تويتر وفضحه هو والجهات التي تحركه بالخارج.

“الحنشي” الذي يعرف نفسه على أنه ناشط وكاتب عماني وهرب إلى لندن وتلقفته أذرع الإمارات، نشر صورة للسلطان هيثم بن طارق على حسابه بتويتر وتطاول عليه بالقول:” هذا اللي تحت وعد بإصلاحات وعمان التي يحلم بها العمانيون أول الوعود اللي حققها، منع وسحب كتب واستدعاءات وملاحقات ناشطين ثاني وعد نفذه قانون الأمن الداخلي”

هذا اللي تحت 👇🏾وعد بإصلاحات وعمان التي يحلم بها العمانيون

أول الوعود اللي حققها، منع وسحب كتب واستدعاءات وملاحقات ناشطين

ثاني وعد نفذه قانون الأمن الداخلي 😎

ثالث وعد أنك كمواطن ما تحس في وجوده أساسا 😅 pic.twitter.com/jRYlOCAdWK — Nabhan Alhanshi نبهان الحنشي (@Nabhan80) April 4, 2020

وتابع ساخرا ومستهزءً بالسلطان هيثم”:”ثالث وعد أنك كمواطن ما تحس في وجوده أساسا”

وقوبلت تغريدات نبهان الحنشي بهجوم كبير من قبل العُمانيين الذين فضحوا حقيقته والجهة الممولة له لضرب استقرار السلطنة.

وهاجمته ناشطة عمانية بقوله:”لو كنت نبيهاً قليلاً لأدركت أن السلطان هيثم أهم إنجاز فعله لنا كعمانيون أنه لم يهتم لأي لاجىء وهمي في بريطانيا ولم ينّصب أي واحد منهم وزيراًخلال أشهر عصيبة لازال شامخاً، ماض يعمل من أجل عمان ونحن ماضون خلفه”

لو كنت نبيهاً قليلاً لأدركت أن السلطان هيثم أهم إنجاز فعله لنا كعمانيون أنه لم يهتم لأي لاجىء وهمي في بريطانيا ولم ينّصب أي واحد منهم وزيراً🤨خلال أشهر عصيبة لازال شامخاً، ماض يعمل من أجل عمان ونحن ماضون خلفه،هذا ما لا يفهمه سوى الرجال الذين يهتمون برعيتهم بمسؤولياتهم تجاه أسرهم. — 📝بدرية الملاك⚖️ (@balmalak) April 4, 2020

وتابعت:”هذا ما لا يفهمه سوى الرجال الذين يهتمون برعيتهم بمسؤولياتهم تجاه أسرهم.”

وأحرجه ناشط آخر بقوله:”الأمن والأمان أجمل نعمة يعيشها العالم والذي لا يحس بنعمتها إلا من فقدها، وعائلتك التي تتواجد ب عمان هي في أتم نعمة يعيشونها

أما من النواحي الأخرى فنحن نثق في المولى عزوجل وندعوا في كل صلاتنا أن يصلح البطانه الصالحة وأن يوفق جلاله السلطات هيثم ال سعيد في حكم السلطنة”

الأمن والأمان أجمل نعمة يعيشها العالم والذي لا يحس بنعمتها إلا من فقدها.

وعائلتك التي تتواجد ب عمان هي في أتم نعمة يعيشونها

أما من النواحي الأخرى فنحن نثق في المولى عزوجل وندعوا في كل صلاتنا أن يصلح البطانه الصالحة وأن يوفق جلاله السلطات هيثم ال سعيد في حكم السلطنة — The point (@Thepoint9) April 4, 2020

وكتب ثالث:”أشفق عليك صراحه حالتك صعبه.. ما اقول الإ موت بغيضك .. عمان ستبقى شامخة بسلطانها وبشعبها”

أشفق عليك صراحه حالتك صعبه.. ما اقول الإ موت بغيضك .. عمان ستبقى شامخة بسلطانها وبشعبها — Sulaiman AL-Sulti (@SulaimanSalti) April 4, 2020

وتنشط في لندن مجموعة من حملة الجنسية العمانية ـ لكن الولاء لجهات خارجية ـ في مهاجمة السلطنة ومحاولة إثارة البلبلة مع كل حدث تمر به عمان بهدف قلب نظام الحكم وتضم هذه القائمة على رأسها كل من سعيد جداد، نبهان الحنشي، محمد الفراري، و خلفان البدواوي.