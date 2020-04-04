“دبر نفسك”.. “شاهد” طلبة الكويت في الأردن يتظاهرون داخل الفنادق ويستغيثون بالشيخ صباح لإنقاذهم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بوسم “#طلبة_الاردن” والذي ندد فيه كويتيون بما قالوا إنه تصرف غير لائق من سفارة الكويت والمكتب الثقافي الكويتي في الأردن، بحق الطلبة الكويتيين هناك.

وبث ناشطون عبر الوسم الذي ظهر بقائمة الوسوم الأكثر تداولا بالكويت على تويتر، مقاطع مصورة التقطها الطلبة الكويتيون بهواتفهم الجوالة من داخل الفندق الذي خصصته لهم السفارة بعمان بسبب تفشي فيروس كورونا، أظهرتهم وهم يعبرون عن استيائهم وغضبهم الشديد من طلب المحلق الثقافي الكويتي منهم مغادرة الفندق والعودة لسكنهم الخاص في ظل هذه الظروف الصعبة.

هذا الي يصير للطالب الكويتي في الاردن ، قرارات تعسفيه وغير اخلاقيه وماندري منو مصدرها

#اجلاء_طلبه_الاردن#طلبة_الاردن pic.twitter.com/oZLjtntUPD — سعد جمال الصالح (@Alsaleh990) April 4, 2020

وظهر عدد من الطلبة يشرحون الموقف مشيرين إلى أنهم تلقوا رسائل بضرورة مغادرة الفندق والعودة لمساكنهم الخاصة، ما دفعهم للتجمهر والاعتراض على هذا القرار مطالبين أمير الكويت بالتدخل لإنقاذهم.

#طلبة_الاردن عشان نوريكم اللي قاعد يصير واللي يصدمني ناس تنكر @anmas71 pic.twitter.com/Ng69i7rSVl — حامد المطيري (@hamed81786709) April 4, 2020

#طلبة_الاردن نناشد وزير الخارجية @anmas71 تم طرد جميع طلاب من الفنادق pic.twitter.com/b4I23drcWh — حامد المطيري (@hamed81786709) April 4, 2020

وشرح الطلاب الكويتيون في بيان أصدروه وانتشر على مواقع التواصل مشكلتهم بالقول إن وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح يقوم بعمله على أمل وجه انطلاقا من رغبة امير الكويت ولكن ما يحدث حاليا لطلبة الأردن من تعامل من الملحق الثقافي لا يمت لما تقوم به الكويت من المواقف البطولية بصلة، حسب وصفهم.

ولفت البيان إلى أنه بعد ترك الأغلبية من الطلبة والطالبات الكويتيين مع عائلاتهم في إربد الموبوءة والمعزولة وإحلاء البعض ووضعهم في فنادق وتوفير الوجبات لعدة أيام يتم الان إبلاغهم في تويتر على صفحة الملحق الثقافي في عمان بالإخلاء لسلامتهم والعودة لمساكنهم الخاصة.

وتساءل الطلاب مستنكرين:”كيف يحدث هذا وهو بالأصل تهديد لسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر عند نزولهم للشارع ومواجهة هذا الوباء الخطر وسريع الانتشار بعد أن كانوا بمأمن في الفنادق، مضيفين أنه عند اتصال العديد من الطلبة الطالبات بالملحق الثقافي وإبلاغه عن عدم توفر السكن لهم في عمان حيث أنهم من طلبة إربد يتم الرد عليهم “سوف نوفر لكم سيارة عن طريق السفارة للبحث عن سكن في عمان، الأمر الذي استنكروه متسائلين:”كيف لطالب وطالبة يبحثون في دولة محظور فيها التجول عن سكن”

ويكمل الطلبة في بيانهم :وإذا تم إخطار الملحق بهذا الأمر يرد بجملته التي اشتهرت بين الطلبة والطالبات هناك “دبر نفسك” “.

وفي نهاية بيانهم طالب مجموعة الطلاب الكويتيين بالآتي:

ـ عدم ‘خلاء الطلبة والطالبات من الفاندق.

ـ إجلاء طلبة محافظة إربد الموبوءة ووضعهم بفنادق عمان حفاظا على سلامتهم.

ـ إجلاء الطلبة المتبقين للفنادق حسب الأولوية بسبب النقص الشديد بالمواد الغذائية في جميع المحافظات.

وتفاعل العديد من النشطاء الكويتيين مع الطلبة هناك مطالبين السلطات بالتدخل لحل المشكلة.

وإحنا في بيوتنا حاليين في أمن وأمان وأكلنا موجود وأمورنا مستقرة، في مصيبة تحصل مع طلبتنا الكويتين في الأردن.



دشوا هاشتاق:#طلبة_الاردن



واقروا شنو حاصل معاهم! — Dr. Ahmad Al-Rushaidan (@Bukhaleefa) April 4, 2020

المسألة ليست شخصية و الموضوع مو فزعة أو هجوم ..

سواء كنت مع الإجراءات التي أتخذتها السفارة طبّل لين تنصمخ طبلة إذنك و لا تحولون الموضوع "شخصي" و تنتقد زملاءك عشان انتقدوا الإجراءات ..



كافي تطبيل بظل هذه الأوضاع لانه جد "عيب" #طلبة_الاردن — حسين علي الموسوي🇰🇼 (@Hussain_Taher21) April 4, 2020

رسالتي الى الطلبه بالاردن الذين تم ابلغهم بالخروج من الفندق بتواصل معي على الخاص وذالك لتوفير لهم سكن من أحدي المتبرعات من أم فهد العتيبي كثر الله من أمثالها أم الجميع #طلبة_الاردن #الكويت pic.twitter.com/oY4Tu1RQtb — 🇰🇼 وليد السهلي 🇰🇼 (@waleed12615) April 4, 2020

فيما شكك آخرون برواية الطلاب فضلا عن تبرئ طلاب معهم من البيان.

هذا البيان لايمثلنا وجهود السفاره والملحق الثقافي جباره يشكرون عليها من اكبرهم الى اصغرهم #طلبة_الاردن pic.twitter.com/5xAULvyUob — سلطان بن غيام (@almutairi9_s) April 4, 2020

انا طالب بالاردن وهذا البيان لا يمثلني

لان البيان فيه ظلم كبير للاستاذ بدر العضيله

وكلام غير صحيح ومن غير اثبات (والبينة على من ادعى )رساله لمن كتب هذا البيان اكتب بيان ثاني موجه لرئيس الوزراء ووزير الخارجيه اطلب فيه اجلاءطلبة اربد الى الكويت بدال عمّان وحنامعاك #طلبة_الاردن pic.twitter.com/F6k08a0P1O — عبدالله ابورميه (@a_aburamyah) April 4, 2020

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الكويتية بخصوص هذا الأمر حتى لحظة كتابة هذه السطور.

يشار إلى أنه في 19 مارس الماضي قال الملحق الثقافي الكويتي بالأردن، بدر المطيري، إن «المكتب الثقافي حريص على متابعة جميع الأمور الأكاديمية للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية، ونتابع الإجراءات والقرارات التي تصدر عن وزارة التعليم العالي الأردنية والجامعات الأردنية، وننسق أيضاً مع وزارة الصحة حول آلية التعامل مع فيروس كورونا، وكيفية الوقاية منه، من خلال اتباع جميع السُّبل الوقائية، كتجنب التجمعات، والبقاء في المسكن، وعدم التزاور في هذه الظروف».

وأضاف المطيري، في تصريح صحافي لصحيفة«الجريدة» المحلية حينها، أنه بناءً على توجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، ووكيل الوزارة د. صبيح المخيزيم، ومتابعة الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات فاطمة السنان، فعَّل المكتب الثقافي الخط الساخن (خط الطوارئ) 00962777711114 لاستقبال اتصالات الطلبة على مدار 24 ساعة.

من جانبه، قال رئيس التجمُّع الكويتي المستقل للطلبة الكويتيين في الأردن، راكان الجروان، في تصريحات لذات الصحيفة حينها إن «التجمُّع يضع سلامة الطلبة الكويتيين فوق كل اعتبار، وهناك خطة لإجلائهم فوراً، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة الكويتية، إذا تطلَّب الأمر ذلك، ولن نجامل على حساب حياة طلبتنا الدارسين في حال انتشار الفيروس بالأردن».

هذا وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، السبت، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 323 حالة.

وكشف جابر عبر إيجاز صحفي، عن “شفاء 16 حالة من الفيروس”.