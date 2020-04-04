“شاهد” سينقذ جميع المصابين .. باحثة كويتية تثير ضجةً باكتشافها علاجاً لفيروس كورونا

أثارت باحثة ودكتورة كويتية تُدعى أمل زكريا الأنصاري، جدلاً في الأوساط الطبية والشعبية عقب إعلانها عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا زاعمةً أن هذا العلاج سينقذ جميع المصابين بهذا الفيروس.

وجاء إعلان الدكتورة الأنصاري عن اكتشافها للعلاج عقب أيام من إطلاقها مناشدات تطالب فيها بلقاء وزير الصحة الدكتور باسل الصباح لتقديم اكتشافها إليه من أجل الاطلاع عليه وبدء تنفيذه.

وأوضحت الأنصاري – وهي رئيس منظمة الطب التكميلي الدولية – ”أن العلاج تم اكتشافه صدفة نتيجة أبحاث سابقة تتعلق بمرض السرطان تم إجراؤها على مدى ثماني سنوات حيث قامت بالاحتفاظ بأوراق النتائج غير المتعلقة بعلاج السرطان آنذاك“.

وأضافت الدكتورة الأنصاري في حديث لها مع حساب ”ترند“ في ”تويتر“، ”أنها جمعت الأوراق والأبحاث السابقة ودعمتها بأبحاث ودراسات أخرى لأطباء وأصبحت براءة الاختراع جاهزة لعلاج هذا المرض والوقاية منه“.

وأكدت الأنصاري ”أن العلاج عبارة عن حبوب وليست أعشابا وأن صناعة هذا العلاج لن تستغرق وقتاً طويلاً كون براءة الاختراع جاهزة“، مبينةً ”أنها سلَمت براءة الاختراع للجنة الطبية التي اجتمعت بها بناءً على أمر من وزير الصحة وقد تمت مناقشة بحثها مع اللجنة وسيتم تسليم الملف إلى الوزير قريباً“.

دكتوره أمل الانصاري .. لديها العلاج الكورونا باذن الله .. انتي فخر للكويت #الاخبار_الحلوه #أمل_الانصاري pic.twitter.com/gjOrsPmdwz — 🇰🇼 وليد السهلي 🇰🇼 (@waleed12615) April 1, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليون و100 ألف شخص.

وحسب موقع “Worldometer” الخاص برصد تطورات الفيروس حول العالم، فإن عدد المصابين حول العالم حتى الآن بلغ مليون و117 ألفا و942 شخصا.

وجاءت الولايات المتحدة في الصدارة بـ277 ألفا و475 مصابا، تليها إيطاليا بـ119 ألفا و827، ثم إسبانيا بـ119 ألفا و199.

وحلّت ألمانيا في المرتبة الرابعة بـ91 ألفا و159، تلتها الصين، موطن الفيروس، بـ81 ألفا و639 مصابا.

وتأتي بقية الدول التي تحتوي على أكثر من 10 آلاف مصاب على الشكل التالي:

فرنسا 82165، وإيران 53183، وبريطانيا 38168، وتركيا 20921، وسويسرا 19696، وبلجيكا 16770، وهولندا 15723، وكندا 12549، والنمسا 11524، وكوريا الجنوبية 10156.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس لغاية صباح السبت، 59 ألفا و201 حالة، حسب الموقع ذاته.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، في ديسمبر/ كانول الأول 2019، وسرعان ما انتشر إلى سائر أنحاء العالم.

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