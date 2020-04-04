الخبير المصري
الخبير المصري
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“شاهد” خبير تغذية مصري يكتشف ما عجز الاطباء عن اكتشافه: “الشالولو” علاجاً للقضاء على فيروس كورونا

كتب وطن
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يواصل إعلام النظام المصري إبهار العالم، وتقديم الوصفات العجيبة لعلاج فيروس كورونا الذي تفشى في العالم ودفع سكان نصف الكرة الأرضية إلى الحجر المنزل خشية إصابتهم بالفيروس القاتل، ليكون آخر إبداعات علماء السيسي وخبرائه وصفة “الشالولو”.

وقدم الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، وصفة عجيبة أطلق عليها اسم “الشالولو” لعلاج الفيروس والتي تتكون من ورق الملوخية والليمون والثوم والشطة والملح.

وقال نزيه، وفق فيديو رصدته وطن: “إن الشالولو عمره خمسة آلاف سنة من الغذاء المصري القديم، وهو من أكفأ مضادات المناعة والكورونا وهو الشالولو والذي هو عبارة عن ملوخية ناشفة بالمياه الباردة وتوم عالي وقليل من الشطة”.

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جاء ذلك، خلال لقاء مع الإعلامي المصري محمود سعد، الذي تفاعل مع الخبير المصري بالقول: “يعتبر طبق ملوخية بس معمول بطريقة خاصة”.

وعلق الإعلامي المصري، احمد منصور على الوصفة بالقول: “يامن تبحثون عن علاج ، يامن رصدتم المليارات وجيّشتم العلماء ومراكز الأبحاث وشركات الأدوية ..العلاج أسهل من كل ذلك وكما نجح علماء السيسي من قبل في علاج الإيدز بالكفتة فهذه هي وصفتهم  لعلاج المستجدّ  ..إنه العلاج السحرى ….الشالولو؟”.

وأثارت الوصفة المصرية سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا معه بتعليقات ساخرة من النظام المصري والوصفات التي يقدمها للمصريين بين الحين والآخر.

يذكر أن السلطات المصرية تتهم بإخفاء الحقائق فيما يتعلق بتفشي فيروس بين المصريين وتعلن عن أعداد غير حقيقية للمصابين بالفيروس، فيما يواصل الفيروس الانتشار بصفوف ، حيث أدى لوفاة ثلاثة لواءات بارزين بالجيش فيما يخضع عدد كبير من القيادات للحجر الصحي.

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  1. صدجت هانا اعطيلك الوصفه الصح يقول

    والمرق ترى يمدحونه مع الشطه والخل والليمون والشوربة بعد مع نفس الاضافات.. وزيادة اللبن مع الشطة.. والمخلل الحراق مع المشاوي مابعده..

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