“شاهد” خبير تغذية مصري يكتشف ما عجز الاطباء عن اكتشافه: “الشالولو” علاجاً للقضاء على فيروس كورونا

يواصل إعلام النظام المصري إبهار العالم، وتقديم الوصفات العجيبة لعلاج فيروس كورونا الذي تفشى في العالم ودفع سكان نصف الكرة الأرضية إلى الحجر المنزل خشية إصابتهم بالفيروس القاتل، ليكون آخر إبداعات علماء السيسي وخبرائه وصفة “الشالولو”.

وقدم الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، وصفة عجيبة أطلق عليها اسم “الشالولو” لعلاج الفيروس والتي تتكون من ورق الملوخية والليمون والثوم والشطة والملح.

وقال نزيه، وفق فيديو رصدته وطن: “إن الشالولو عمره خمسة آلاف سنة من الغذاء المصري القديم، وهو من أكفأ مضادات المناعة والكورونا وهو الشالولو والذي هو عبارة عن ملوخية ناشفة بالمياه الباردة وتوم عالي وقليل من الشطة”.

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جاء ذلك، خلال لقاء مع الإعلامي المصري محمود سعد، الذي تفاعل مع الخبير المصري بالقول: “يعتبر طبق ملوخية بس معمول بطريقة خاصة”.

يامن تبحثون عن علاج #فيروس_كورونا ..يامن رصدتم المليارات وجيّشتم العلماء ومراكز الأبحاث وشركات الأدوية ..العلاج أسهل من كل ذلك وكما نجح علماء #السيسى من قبل فى علاج الإيدز بالكفته فهذه هى وصفتهم لعلاج #فيروس_كورونا_المستجدّ ..إنه العلاج السحرى ….الشالولو ؟ #مصر pic.twitter.com/vdWNDPwoiu — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) April 3, 2020

وعلق الإعلامي المصري، احمد منصور على الوصفة بالقول: “يامن تبحثون عن علاج فيروس كورونا، يامن رصدتم المليارات وجيّشتم العلماء ومراكز الأبحاث وشركات الأدوية ..العلاج أسهل من كل ذلك وكما نجح علماء السيسي من قبل في علاج الإيدز بالكفتة فهذه هي وصفتهم لعلاج فيروس كورونا المستجدّ ..إنه العلاج السحرى ….الشالولو؟”.

وأثارت الوصفة المصرية سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا معه بتعليقات ساخرة من النظام المصري والوصفات التي يقدمها للمصريين بين الحين والآخر.

لم تشهد مصر منذ قرون مثل هذا النبوغ العلمي

إنها الحضارة تحتضر في زمن الcc

صاحب الثورة المضادة والتدين المضاد والعلم المضاد وأي شيئ ضد القيم والأخلاق والدين والعلم

اللهم عجل له بمضاد حشرات يحشره إلى الأبد وننتهي من تفاهات إعلامه الممل — عاشق القدس (@h9OLJ14z45z9lZE) April 3, 2020

هههههههههههههه ياخرابي عالانحطاط المهني والاعلامي والصحي والاخلاقي وكلوووووو — أنتﻤيِ لبرگآن آلغضب 🇩🇿🇱🇾🇩🇿🇱🇾 (@PcdlCWuMX6xtdrO) April 3, 2020

هذا أخي برنامج عن الطبخ!!! كان ممكن نقله من المطبخ وتحضير الوجبه للمشاهد ليتعلم فن طبخ الشلولو يا ما طار ولولو!!! انحطاط إعلامي لا مثيل له !!! — Mustafa Badriyyah (@MustafaBadriyy2) April 3, 2020

هم يبكي وهم يضحك نفسي اسأل ابواسماعيل فك الله اسره هو لما قال حنصبح اضحوكه العالم كان متوقع كل ده — نداء الغرباء (@nedaalkrba) April 3, 2020

لوهلة حسيت اني اتفرج على عادل إمام في فيلم الفنكوش ،🤣🤣😂 — M_l_d khelifi (@l_khelifi) April 3, 2020

يذكر أن السلطات المصرية تتهم بإخفاء الحقائق فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا بين المصريين وتعلن عن أعداد غير حقيقية للمصابين بالفيروس، فيما يواصل الفيروس الانتشار بصفوف الجيش المصري، حيث أدى لوفاة ثلاثة لواءات بارزين بالجيش فيما يخضع عدد كبير من القيادات للحجر الصحي.

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