الإعلامي أحمد منصور يثير جنون “الذباب” بعد تغريدات قارن فيها بين تركيا ومصر

أثار الاعلامي المصري، أحمد منصور، المذيع البارز في قناة الجزيرة القطرية، جدلاً واسعاً في تغريدات قارن فيها بين مصر وتركيا فيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها البلدين للعالم لمواجهة فيروس كورونا.

وكتب الإعلامي منصور، في تغريدة الأولى التي نشرها الشهر الماضي، رصدتها “وطن”: “رغم تفشى فيروس كورونا في معظم محافظات مصر وشكاوى الأطباء من نقص المعدات والاحتياجات الطبية السيسي يتباهى بإرسال طائرة مساعدات طبية لإيطاليا بينما شعبه يموت.. أما آن لهذه المهزلة أن تنتهي ويسترد شعب مصر بلده من هذه العصابة؟”.

رغم تفشى #فيروس_كورونا فى معظم محافظات #مصر وشكاوى الأطباء من نقص المعدات والإحتياجات الطبية #السيسى يتباهى بإرسال طائرة مساعدات طبية لإيطاليا بينما شعبه يموت …أما آن لهذه المهزلة أن تنتهى ويسترد شعب مصر بلده من هذه العصابة ؟ pic.twitter.com/83CtsaKSZb — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) March 23, 2020

وفي التغريدة الثاني، التي نشرها مطلع الشهر الجاري، قال فيها: “في الوقت الذي تخلّت فيه أوروبا عن إيطاليا وتركتها تواجه فيروس كورونا المستجدّ وحدها تركيا ترسل أطنانا من المساعدات الطبية العاجلة لإيطاليا وهذا يؤكد أن فيروس كورونا سيغير الخرائط السياسية وتحالفات وعلاقات الدول مع بعضها البعض فيا ترى ما هو شكل العالم بعد فيروس كورونا؟”.

فى الوقت الذى تخلّت فيه أوروبا عن #إيطاليا وتركتها تواجه #فيروس_كورونا_المستجدّ وحدها #تركيا ترسل أطنانا من المساعدات الطبية العاجلة لإيطاليا وهذا يؤكد أن #فيروس_كورونا سيغير الخرائط السياسية وتحالفات وعلاقات الدول مع بعضها البعض فيا ترى ما هو شكل العالم بعد فيروس كورونا ؟ pic.twitter.com/uvQYeVrYzf — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) April 1, 2020

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وسريعاً اندفع الذباب السعودي والإمارات، لمهاجمة الاعلامي المصري البارز، فيما انقسمت أراء المغردين بين مؤيد ومعارض لتغريداته.

#الأخوان المفلسين التناقضات السياسية خصلة أصيلة في تركيبة الحزب الفكرية.

ميكافيلية اعتمدوها على منهج التقية وفقه المصلحة لتحقيق غاياتهم، وعلى رأسها الوصول إلى السلطة، ولهذا لم يتورعوا حتى عن عسكرة تنظيمهم. لهذا لا غرابة في تناقضات أحمد منصور. pic.twitter.com/UIIYnqKEeB — فيصل ابراهيم الشمري (@Mr_Alshammeri) April 3, 2020

ويا تُرى .. أما تخجل يا أحمد منصور من هذه المتناقضات..؟!!! قبّحك الله#الخونة#قناة_الجزيرة pic.twitter.com/KrUjgu2CSx — محمد السياط (@Malsiyat) April 3, 2020

مذيع الجزيرة من #قطر الاخونجي احمد منصور و متاجرة رخيصة في موضوع #كورونا



عن إرسال المساعدات الطبية إلى إيطاليا :



إرسال #مصر للمساعدات ( مهزلة ) ‼️



إرسال #تركيا للمساعدات موقف إيجابي وقد تخلت دول أوروبا عن الوقوف مع #ايطاليا ‼️



الا يخجل هذا المحسوب على الاعلام من ذلك‼️ pic.twitter.com/oUAqlXpZkX — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) April 3, 2020

كان الاولي ان ترسل مساعداتها لدول العربية و الاسلامية من باب الاخوة الاسلامية و النئ عن الخلافات السياسية — القدس للمسلمين (@7_uppp) April 1, 2020

يوجد دول اسلاميه اولى بلمساعدات من ايطاليا — الغضنفر (@OExj8H5SCcem5mj) April 2, 2020

فقط لتسجيل حضوره كمجاملة ولاأثر لمساعداته عند الإيطاليين لأنهم يعلمون أن قاتل ريجيني الباحث لايعنيه أن يموت شعب مصر بالرصاص او بالفيروس مادام هو باق في السلطة . — عبد الصادق بن ابراهيم (@S7eGGFWK63mCi8G) March 23, 2020

السيسي استلم ثمن هذه المساعدات،

والثمن ليس ضرورياً ان يكون💵💰💴💶💷،

ف مجرد صمتهم عن ظلمه وجبروته على شعبه هو ثمن كافي… — 🐺الذيب🐺~🇶🇦QaTaR🇶🇦 (@altheebqatar002) March 23, 2020

هذا ورد الإعلامي المصري، على أحد المنتقدين، بالقول: “عادة لا أرد على السفهاء لكنى استمتع بتأديب الجهلة والمنافقين من فيروسات السيسي وبن سلمان ما وجه التناقض أيها الجاهل @zaedbinkami وإحداهما عن السيسي الذي يدعمه نظامكم المستبد فيشارك في تدمير شعب مصر ونهب خيراته والأخرى عن تركيا الغنية التي انتخبت رئيسها وهى جزء من أوروبا فيروس كورونا”.

عادة لاأرد على السفهاءلكنى أستمتع بتأديب الجهلةوالمنافقين من فيروسات #السيسى و #بن_سلمان ماوجه التناقض أيهاالجاهل@zaedbinkami وإحداهماعن #السيسى الذى يدعمه نظامكم المستبدفيشارك فى تدميرشعب #مصر ونهب خيراته والأخرى عن #تركيا الغنيةالتى انتخبت رئيسها وهى جزء من أوروبا #فيروس_كورونا https://t.co/N3lE2VnbvD — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) April 3, 2020

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الجمعة، تسجيلها 120 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع 8 حالات وفاة إضافية.

وتعد الإحصاءات الجديدة هي الأعلى في معدلات الإصابة والوفاة خلال يوم واحد، منذ ظهور الوباء في مصر. وبموجبها أصبح إجمالي الحالات 985، بينهم 66 حالة وفاة، فضلا عن 216 شخصًا تماثلوا للشفاء وخرجوا من مستشفيات العزل.

وقال متحدث الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف مجاهد أنه تم تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، ومنهم عائدون من الخارج، إضافة إلى مخالطين لحالات إيجابية تم اكتشافها والإعلان عنها في وقت سابق.

وأوضح مجاهد أن حالات الوفاة الثماني الجديدة، كان بينها شخص أجنبي، و7 مصريين.

وتتهم مصر بالتكتم على أعداد المصابين بفيروس كورونا في الوقت الذي تفشي فيه الفيروس بين المصريين وبصفوف الجيش المصري وطال قيادات كبيرة ومهمة في البلاد.

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