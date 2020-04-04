الإعلامي أحمد منصور يثير جنون “الذباب” بعد تغريدات قارن فيها بين تركيا ومصر
أثار الاعلامي المصري، أحمد منصور، المذيع البارز في قناة الجزيرة القطرية، جدلاً واسعاً في تغريدات قارن فيها بين مصر وتركيا فيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها البلدين للعالم لمواجهة فيروس كورونا.
وكتب الإعلامي منصور، في تغريدة الأولى التي نشرها الشهر الماضي، رصدتها “وطن”: “رغم تفشى فيروس كورونا في معظم محافظات مصر وشكاوى الأطباء من نقص المعدات والاحتياجات الطبية السيسي يتباهى بإرسال طائرة مساعدات طبية لإيطاليا بينما شعبه يموت.. أما آن لهذه المهزلة أن تنتهي ويسترد شعب مصر بلده من هذه العصابة؟”.
وفي التغريدة الثاني، التي نشرها مطلع الشهر الجاري، قال فيها: “في الوقت الذي تخلّت فيه أوروبا عن إيطاليا وتركتها تواجه فيروس كورونا المستجدّ وحدها تركيا ترسل أطنانا من المساعدات الطبية العاجلة لإيطاليا وهذا يؤكد أن فيروس كورونا سيغير الخرائط السياسية وتحالفات وعلاقات الدول مع بعضها البعض فيا ترى ما هو شكل العالم بعد فيروس كورونا؟”.
شاهد أيضاً: “مش عم بقدر أتحمل الوضع جدا صعب”.. “شاهد” كيف انهارت مراسلة الجديد اللبنانية…
وسريعاً اندفع الذباب السعودي والإمارات، لمهاجمة الاعلامي المصري البارز، فيما انقسمت أراء المغردين بين مؤيد ومعارض لتغريداته.
هذا ورد الإعلامي المصري، على أحد المنتقدين، بالقول: “عادة لا أرد على السفهاء لكنى استمتع بتأديب الجهلة والمنافقين من فيروسات السيسي وبن سلمان ما وجه التناقض أيها الجاهل @zaedbinkami وإحداهما عن السيسي الذي يدعمه نظامكم المستبد فيشارك في تدمير شعب مصر ونهب خيراته والأخرى عن تركيا الغنية التي انتخبت رئيسها وهى جزء من أوروبا فيروس كورونا”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الجمعة، تسجيلها 120 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع 8 حالات وفاة إضافية.
وتعد الإحصاءات الجديدة هي الأعلى في معدلات الإصابة والوفاة خلال يوم واحد، منذ ظهور الوباء في مصر. وبموجبها أصبح إجمالي الحالات 985، بينهم 66 حالة وفاة، فضلا عن 216 شخصًا تماثلوا للشفاء وخرجوا من مستشفيات العزل.
وقال متحدث الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.
وأضاف مجاهد أنه تم تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، ومنهم عائدون من الخارج، إضافة إلى مخالطين لحالات إيجابية تم اكتشافها والإعلان عنها في وقت سابق.
وأوضح مجاهد أن حالات الوفاة الثماني الجديدة، كان بينها شخص أجنبي، و7 مصريين.
وتتهم مصر بالتكتم على أعداد المصابين بفيروس كورونا في الوقت الذي تفشي فيه الفيروس بين المصريين وبصفوف الجيش المصري وطال قيادات كبيرة ومهمة في البلاد.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb