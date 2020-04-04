إذاعات بريطانية تحرج “الإفتاء المصرية” وتبث القرآن وأحاديث الرسول على 14 محطة محلية لنشر الطمأنينة

في قرار أثار تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل قررت إذاعة “بي بي سي” البريطانية، إذاعة القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على 14 محطة محلية في ظل إغلاق المساجد ودور العبادة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتحوله لوباء عالمي.

وفي التفاصيل بحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فقد ذكرت وسائل إعلام محلية أنه في كل يوم جمعة، الساعة 5:50 صباحاً، سيتلو إمامٌ مختلف آياتٍ من القرآن أو أحاديث نبوية، ثم يترجمها ويتحدث عن معانيها، ويعقب ذلك شعائر لمدة دقيقة.

هذا ورفع الأذان أيضا ظهر أمس، الجمعة، للمرة الأولى في مسجد “دار السلام” بالعاصمة الألمانية برلين ضمن مبادرة سمحت بها السلطات هناك لـ”تعزيز التضامن” في ظل تفشي وباء كورونا في البلاد.

بغض النظر انو العالم تجمعت ونسيت الحظر واكيد هيك ما بصير وخطير..بس ما فيك تسمع الفيديو وما ينزلوا دموعك لما تسمع لاول مرة الاذان عميصدح بشوارع برلين ❤❤

الله أكبر ولله الحمد🙏🙏 pic.twitter.com/uXNBft29jy — Sereeno (@sereeno35) April 3, 2020

وحسب إدارة المسجد سيستمر رفع الأذان في المسجد بشكل يومي بالتزامن مع دق ناقوس “كنيسة الجليل” في حي النيوكولون -الذي تتركز فيه الجالية العربية والمسلمة- عند السادسة مساء بتوقيت برلين، وحتى انتهاء أزمة كورونا.

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وربط ناشطون بين هذه القرارات وبين ما صرحت به دار الإفتاء المصرية قبل أيام، بأن رفع القرآن الكريم في مكبرات المساجد الخارجية إفساد في الأرض، ومن المنكرات.

واعتبر ناشطون هذه القرارات في الغرب إحراج كبير للإفتاء المصرية التي بات يديرها نظام السيسي، معتبرين أن إذاعة القرآن عبر مكبرات الصوت بالبلاد الإسلامية في ظل هذه الظروف أولى نحن به من الغرب.

وقال كريس بيرنز، رئيس خدمة الإذاعة براديو بي بي سي المحلي “إنَّ الهدف من خدمتنا الإذاعية هو ربط المجتمعات ببعضها، ونأمل أن تسهم هذه الخواطر الأسبوعية في مساعدة المسلمين على الشعور بالانتماء للمجتمع خلال وقت العزل”.

وكانت الحكومة البريطانية قد أمرت بإغلاق جميع دور العبادة في 23 مارس 2020، وذلك ضمن الإجراءات التي تهدف لكبح انتشار فيروس كورونا، وقبل أيام من هذا القرار، علَّق أكثر من 375 مسجداً ومرفق للصلاة نشاطاتها التجمعية، حسبما ذكر المجلس الإسلامي البريطاني.

بوشكل عام، تستضيف العديد من مساجد بريطانيا الآلاف من المصلين في وقتٍ واحد، بما في ذلك مسجد شرق لندن، الذي يتسع لـ7000 مصلٍّ، ومسجد لندن المركزي بسعة 5000 شخص، ومسجد برمنغهام المركزي الذي يستضيف بانتظام 2500 مصلٍّ أو أكثر خلال صلاة الجمعة من كل أسبوع.

حاولت العديد من المساجد والمجتمعات المسلمة ملء فراغ الإغلاق باستخدام وسائل افتراضية للمشاركة في الشعائر الإسلامية، غير أنَّ التواصل المادي يصعب تعويضه، كما أنه سيكون لإغلاق المساجد أثر أشد خلال شهر رمضان الكريم، الذي من المقرر أن يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أبريل/نيسان 2020.

والثلاثاء الماصي وفي تصريحات أثارت موجة غضب واسعة في مصر قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أحمد ممدوح، إن رفع القرآن الكريم في مكبرات المساجد الخارجية إفساد في الأرض، ومن المنكرات، على حد قوله.

وأضاف، في مقطع فيديو على صفحة دار الإفتاء بالفيسبوك: “القرآن ليس منكرا، ولكن فعل من يريد ذلك منكر، فمن يذيع القرآن في مكبرات الصوت بالمساجد، هل يقصد التعكير على الناس فربما أحدهم يريد أن ينام وآخر مريض وآخر كبير في السن، فأنت تخترق دائرة خصوصيته وترغمه على الاستماع للقرآن، ومنهم من يفعل ذلك في وقت السحر بالليل”.

وذكر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن “إذاعة أحداث الصلاة نفسها في مكبرات الصوت الخارجية من المنكرات، والمشروع هو رفع الآذان وممكن الإقامة، ولو أنها متعلقة بأهل المسجد وليس أهل الحي”، وفق قوله.

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